Detienen a conductor con auto robado en la Ruta Nacional N° 9

La Policía de Jujuy detuvo a un conductor en la Ruta Nacional N° 9 por presentar documentos falsos y conducir un vehículo robado.

Hoy 14:11

La Policía de la Provincia de Jujuy llevó a cabo un operativo en la Ruta Nacional N° 9 donde se detectó un vehículo que tenía un pedido de secuestro vigente por el delito de estafa. Durante el control vehicular, el conductor presentó documentación apócrifa, lo que alertó a los efectivos policiales sobre la posible irregularidad del automóvil.

El procedimiento fue ejecutado por personal del Destacamento León, quienes habían intensificado los controles en esta importante vía. La revisión detallada de los documentos del conductor reveló que los papeles presentados no eran auténticos, lo cual motivó a los agentes a realizar una verificación más exhaustiva.

Finalmente, se constató que el vehículo en cuestión registraba un pedido de secuestro por estafa, lo que llevó a los policías a proceder al secuestro del rodado. Además, el conductor y su acompañante fueron demorados en el lugar y quedaron a disposición de la Brigada de Investigaciones para continuar con las investigaciones pertinentes.

Este tipo de operativos son parte de la estrategia de control implementada por la Policía de Jujuy en toda la provincia, con el objetivo de combatir el delito y garantizar la seguridad en las vías de circulación. Según fuentes oficiales, estos dispositivos han mostrado resultados positivos en la detección de vehículos robados y documentación falsa.

La presencia activa de las fuerzas policiales en las rutas no solo permite la identificación de infracciones, sino que también contribuye a la prevención de delitos mayores. La colaboración entre diferentes unidades de la policía es crucial para el éxito de estas operaciones.

Las autoridades invitan a la ciudadanía a colaborar en la denuncia de actividades sospechosas y reforzar la seguridad vial. La participación de la comunidad es fundamental para mantener el orden y la seguridad en las carreteras de Jujuy.

Los operativos continuarán realizándose en diversas localizaciones, con el fin de erradicar la delincuencia y garantizar un ambiente seguro para todos los ciudadanos. La Policía de Jujuy reafirma su compromiso con la seguridad pública y la lucha contra el crimen organizado.