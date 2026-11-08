Dibu Martínez no pudo volver al arco del Chelsea y peligra su presencia con la Selección Argentina

El arquero campeón del mundo continúa recuperándose de una fractura de mandíbula y quedó fuera del partido ante Sunderland. Xabi Alonso explicó por qué decidió no arriesgarlo a pocos días de los amistosos de Argentina.

Hoy 14:01

Emiliano “Dibu” Martínez todavía no pudo regresar a las canchas tras la fractura de mandíbula que sufrió en octubre. Pese a haber adelantado su recuperación y regresar a los entrenamientos del Chelsea, el arquero argentino quedó fuera del encuentro ante Sunderland, que terminó con una derrota por 1-0 para los Blues.

El entrenador Xabi Alonso explicó que la decisión respondió a una cuestión médica, ya que el campeón del mundo todavía necesita tiempo para recuperarse completamente.

“Ha hecho un gran esfuerzo por estar disponible, pero probablemente fue demasiado precipitado, demasiado arriesgado”, reconoció el técnico español.

Martínez sufrió la lesión durante un partido frente a Everton, debió ser operado y desde entonces se perdió cuatro encuentros de la Premier League. Durante su ausencia, el arquero Mike Penders ocupó su lugar.

La preocupación también alcanza a la Selección Argentina, ya que Dibu integra la lista de convocados para los amistosos frente a Uruguay y Costa Rica, programados para el 13 y 17 de noviembre, respectivamente.

Sin embargo, las declaraciones de Alonso ponen en duda su participación en esos compromisos. “Aprovechará una semana más, unos 10 días, para seguir entrenando y acostumbrarse a la máscara. Estoy seguro de que, tras el parón, estará disponible”, señaló.

En lo deportivo, Chelsea sufrió una inesperada caída ante Sunderland, que llegaba último en la tabla. El local se impuso por 1-0, mientras que los argentinos Valentín Barco y Aarón Anselmino permanecieron en el banco de suplentes.

De esta manera, Dibu Martínez continuará con su recuperación y su presencia en la próxima fecha FIFA permanece en duda, mientras Chelsea espera volver a contar con su arquero titular después del parate internacional.