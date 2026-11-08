Milei habló ante el papa León XIV: defendió su modelo económico y dejó un mensaje sobre el futuro del país

Durante su mensaje por cadena nacional desde el Palacio Libertad, el Presidente sorprendió con un emotivo reconocimiento al papa Francisco, llamó a superar las diferencias políticas y defendió los principios de su gestión. También habló de la fe, la responsabilidad del Estado y le hizo un pedido especial al Sumo Pontífice.

Hoy 21:10

El presidente Javier Milei pronunció este domingo su discurso de bienvenida al papa León XIV en el Palacio Libertad, durante una ceremonia transmitida por cadena nacional que reunió a gobernadores, legisladores, funcionarios, representantes de la Justicia, diplomáticos y dirigentes de distintos sectores políticos.

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En el marco de la histórica visita del Sumo Pontífice a la Argentina, el mandatario dejó importantes definiciones sobre la unidad nacional, el legado del papa Francisco, la fe, la libertad y el rumbo económico de su Gobierno. Su intervención tuvo un tono conciliador y estuvo marcada por numerosas referencias religiosas.

Uno de los primeros mensajes estuvo dirigido a la dirigencia política. “Me alegra ver a todo el arco político aquí”, expresó Milei, al destacar la presencia de representantes de diferentes espacios partidarios. En ese sentido, consideró que la llegada del Papa representa una oportunidad para superar las divisiones y reconocer los valores compartidos por los argentinos.

El Presidente insistió en ese llamado al encuentro y sostuvo que “es mucho más lo que nos une que lo que nos separa”, al plantear que la visita de León XIV trasciende las diferencias políticas y debe convertirse en una ocasión de reflexión para toda la sociedad.

El emotivo reconocimiento de Milei al papa Francisco

Uno de los momentos más destacados del discurso llegó cuando el mandatario recordó a Jorge Mario Bergoglio, fallecido en abril de 2025, a quien definió como “el argentino más importante de la historia”. La declaración provocó una ovación entre los presentes en el Palacio Libertad.

Milei reconoció la influencia del primer pontífice latinoamericano, destacó su humanidad y generosidad, y aseguró que su legado permanecerá vigente más allá de su muerte. También recordó que tuvo la oportunidad de conocerlo personalmente y señaló que su figura trascendió las diferencias religiosas.

El homenaje adquirió especial relevancia por los fuertes cuestionamientos que Milei había dirigido contra Francisco antes de llegar a la Presidencia y por el posterior acercamiento entre ambos.

La fe, la libertad y la responsabilidad de gobernar

En otro tramo de su intervención, el jefe de Estado reflexionó sobre el papel de la espiritualidad en la sociedad y afirmó que “sin la fe estamos perdidos en el mundo”. Según explicó, las creencias permiten conservar la esperanza frente a la adversidad y encontrar una orientación moral para las decisiones individuales y colectivas.

El mandatario también vinculó las enseñanzas religiosas con los principios de la organización institucional argentina. En ese sentido, destacó la importancia de la vida, la libertad y la propiedad, a los que presentó como derechos fundamentales de la Constitución Nacional.

Además, recordó al beato Mamerto Esquiú y su defensa del orden constitucional de 1853, para sostener que la historia republicana argentina mantiene una estrecha relación con la tradición cristiana.

Al referirse específicamente a su gestión, Milei aseguró que “quienes ejercemos responsabilidad de Estado debemos gobernar para todos y obrar conforme al bien común”, una de las definiciones centrales de su mensaje.

Qué dijo Milei sobre la economía y el futuro de los argentinos

El Presidente aprovechó su discurso para explicar los fundamentos de las decisiones económicas de su Gobierno y defendió el concepto de “equilibrio general intertemporal”, al que presentó como una forma de comprender el bien común.

Según su planteo, las políticas públicas deben considerar las consecuencias para toda la sociedad, tanto en el presente como en el futuro, y no limitarse a satisfacer las necesidades inmediatas de determinados sectores.

En ese contexto, sostuvo que el Estado debe actuar sin “castigar a los argentinos de mañana en pos de favorecer a los argentinos de hoy”. De esta manera, vinculó su visión económica con la responsabilidad de garantizar oportunidades y estabilidad a las próximas generaciones.

Hacia el cierre, Milei recurrió a la parábola bíblica de los dos cimientos, que compara una casa construida sobre la arena con otra levantada sobre la roca. A partir de esa enseñanza, explicó que su objetivo es construir “un país fundado sobre la roca”, con bases duraderas que permitan afrontar las dificultades y sostener el desarrollo nacional.

Finalmente, el mandatario agradeció la presencia del Sumo Pontífice y concluyó con un pedido especial: “Santidad, gracias por venir”. Luego le solicitó que rezara por la Argentina, tal como, aseguró, lo hace su Gobierno.

El discurso se produjo después del encuentro entre Javier Milei y León XIV en la Casa Rosada, en la primera jornada de la visita papal. Tras las palabras del Presidente, el líder de la Iglesia católica ofreció su propio mensaje, centrado en la convivencia democrática, la justicia social, la educación y la necesidad de que la economía esté al servicio de las personas.