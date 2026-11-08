Las mejores imágenes de Córdoba en la previa de la llegada del papa León XIV

La capital cordobesa ultima los preparativos para recibir al Sumo Pontífice este martes 10 de noviembre. Los equipos de Diario Panorama, Noticiero 7 y El Liberal ya se encuentran en la ciudad y registraron imágenes exclusivas de cómo se vive la expectativa por la histórica visita.

Hoy 20:25

Córdoba vive una cuenta regresiva histórica. A un día de la llegada del papa León XIV, la ciudad se prepara para recibir al líder de la Iglesia católica con un importante despliegue organizativo, operativo de seguridad y una creciente expectativa entre los fieles. Diario Panorama ya se encuentra en el lugar y captó las mejores imágenes de la previa de uno de los acontecimientos religiosos más importantes de los últimos años.

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Las fotografías tomadas por el equipo de Diario Panorama permiten conocer de cerca cómo se prepara la capital cordobesa para la visita del Sumo Pontífice. Los trabajos de acondicionamiento, la colocación de banderas, los preparativos en los espacios públicos y la organización de los accesos forman parte del escenario previo a su llegada.

La ciudad se alista para una jornada que promete convocar a miles de fieles provenientes de distintos puntos de la Argentina. Mientras avanzan los últimos detalles organizativos, crece la expectativa por la posibilidad de participar de las celebraciones encabezadas por León XIV.

De acuerdo con la agenda oficial, el papa León XIV llegará a Córdoba el martes 10 de noviembre, alrededor de las 9 de la mañana. Una hora después, a las 10, presidirá una misa multitudinaria en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, en el predio de FAdeA.

Para garantizar el desarrollo de las actividades, las autoridades provinciales y municipales dispusieron operativos especiales de tránsito, seguridad y organización de los accesos a los sectores donde se concentrarán los fieles.

Diario Panorama, Noticiero 7 y El Liberal, presentes en una cobertura histórica

En este contexto, Diario Panorama, Noticiero 7 y El Liberal ya tienen a sus equipos periodísticos desplegados en Córdoba para acompañar cada instancia de la visita papal y acercar a los santiagueños toda la información desde el lugar de los hechos.

La cobertura comenzó antes de la llegada del Pontífice, con recorridas por la ciudad, registros fotográficos propios y el seguimiento de los preparativos. El objetivo es mostrar cómo se vive la expectativa en Córdoba y ofrecer a los lectores y televidentes una mirada cercana de este acontecimiento histórico.

Las imágenes que acompañan esta nota fueron registradas por Diario Panorama en la capital cordobesa y reflejan el ambiente previo a una jornada que quedará en la memoria de miles de fieles.

Durante la visita de León XIV, los equipos de Noticiero 7, Diario Panorama y El Liberal continuarán trabajando desde Córdoba para brindar información minuto a minuto, imágenes exclusivas, testimonios y todos los detalles de las actividades del Santo Padre.

Desde Córdoba y para todo Santiago del Estero, nuestros medios estarán presentes en cada momento de esta visita histórica, acercando a la audiencia una cobertura especial a través de sus plataformas informativas.