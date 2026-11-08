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Bombazo: Messi podría jugar ante River en el Monumental y el Kily González aseguró que el amistoso está “casi confirmado”

El entrenador del Inter Miami reveló que existen negociaciones avanzadas para disputar un amistoso frente al Millonario en enero de 2027.

Hoy 21:01

Lionel Messi podría volver a jugar en el estadio Monumental, esta vez con la camiseta del Inter Miami y frente a River Plate. La posibilidad de un amistoso durante enero de 2027 tomó fuerza luego de que Cristian “Kily” González, entrenador del conjunto estadounidense, reconociera que las conversaciones están avanzadas.

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“Para mí está casi confirmada esa situación”, aseguró el técnico argentino después del empate 3-3 ante Charlotte, al referirse al posible encuentro que se disputaría durante la segunda quincena de enero.

El Kily explicó que está al tanto de las gestiones y destacó la importancia de enfrentar a clubes argentinos durante la preparación. “Es una posibilidad muy fuerte. Obviamente está bueno siempre competir con equipos argentinos, como en este caso River. Aunque todavía queda mucho camino para llegar a ese momento”, expresó.

De concretarse, Messi regresaría al Monumental después de su despedida de la Selección Argentina, ocurrida el pasado 6 de octubre frente a Benín. Además, sería la primera vez que disputaría un partido de clubes en territorio argentino, luego de haber participado anteriormente en encuentros homenaje, como las despedidas de Juan Román Riquelme y Maxi Rodríguez.

Por el momento, River e Inter Miami todavía no anunciaron oficialmente el amistoso, ya que restan resolver detalles de la organización.

Sin embargo, las declaraciones del Kily González alimentaron la expectativa de los hinchas ante la posibilidad de ver nuevamente a Messi en Núñez, en un partido que podría convertirse en uno de los grandes atractivos del verano argentino.

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