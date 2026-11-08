Salavina: robaron un animal, siguieron las huellas por el monte y llegaron hasta la casa del sospechoso

Un joven fue detenido tras ser acusado de robar y faenar un animal caprino en el paraje Anga, departamento Salavina. Las huellas en el monte condujeron hasta su vivienda, donde encontraron restos del animal y herramientas que habrían sido utilizadas para faenarlo.

Hoy 21:32

Un joven de 24 años fue detenido en el paraje Anga, departamento Salavina, acusado de sustraer y faenar un animal caprino perteneciente a una vecina de la zona. Las huellas encontradas en el monte fueron fundamentales para localizar la vivienda del sospechoso y recuperar los restos del animal.

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El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando desconocidos ingresaron al corral de la damnificada y se llevaron uno de sus animales. Tras la denuncia, comenzó una investigación que permitió identificar huellas de zapatillas y rastros de arrastre que se extendían desde el lugar del robo hacia una zona montuosa.

Al seguir las pisadas, los investigadores llegaron hasta una vivienda del mismo paraje. Con una orden judicial, se realizó un allanamiento en el domicilio, donde el sospechoso fue detenido sin ofrecer resistencia.

Durante el procedimiento encontraron dos medias reses del animal sustraído y el cuero con la marca identificatoria que fue reconocida por la propietaria. También secuestraron un cuchillo, una sierra, un par de zapatillas y una soga, elementos que serán incorporados a la investigación.

Finalmente, el joven fue trasladado a la Comisaría Comunitaria Nº 39 de Los Telares, donde quedó alojado a disposición de la Justicia. En el procedimiento intervinieron efectivos de esa dependencia y personal de Robo y Hurto, quienes llevaron adelante las tareas investigativas y el allanamiento.