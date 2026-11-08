Orgullo santiagueño: el Gran Maestro Osvaldo Ríos Olivero disertó sobre Taekwondo y neurociencia en Viena

El referente santiagueño de la disciplina participó de un simposio internacional en Austria, donde abordó la relación entre las artes marciales, la neurociencia y la prevención de dolencias a través de la epigenética.

Hoy 21:37

El Gran Maestro santiagueño Osvaldo Ríos Olivero tuvo una destacada participación en un simposio internacional realizado en Viena, Austria, donde presentó una conferencia sobre la relación entre el Taekwondo ITF y la neurociencia, ante asistentes provenientes de diferentes países del mundo.

La exposición se llevó a cabo este domingo 8 de noviembre, en uno de los salones del Hotel NH de Viena, y estuvo centrada en la relevancia de esta disciplina marcial para la prevención de dolencias desde la perspectiva de la epigenética.

Durante su presentación, Ríos Olivero abordó los vínculos entre la práctica del Taekwon-Do, la neurociencia y los mecanismos epigenéticos, una temática que despertó un importante interés entre los participantes del encuentro internacional.

El Gran Maestro expresó su satisfacción por la recepción de su conferencia y destacó, con orgullo, que su exposición fue una de las más solicitadas del simposio por asistentes de distintas nacionalidades.

Además, el referente santiagueño señaló que la misma temática también fue presentada en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Viena, lo que amplió el alcance internacional de su participación.

De esta manera, Osvaldo Ríos Olivero volvió a representar a Santiago del Estero en un escenario internacional, llevando sus conocimientos sobre Taekwondo ITF a espacios de intercambio vinculados con la ciencia, la salud y las artes marciales.