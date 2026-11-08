Elías Suárez participó del encuentro con el papa León XIV y llevó el saludo del pueblo santiagueño

El gobernador de Santiago del Estero estuvo presente en el Palacio Libertad, junto a autoridades nacionales y mandatarios provinciales. Destacó el mensaje del Sumo Pontífice sobre el trabajo, la educación, la economía y el futuro de los jóvenes.

Hoy 22:33

El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, participó del histórico encuentro con el papa León XIV en el Palacio Libertad, en Buenos Aires, donde el Sumo Pontífice pronunció su primer discurso oficial durante su visita a la Argentina. El mandatario provincial destacó la importancia de la jornada y aseguró que llevó el saludo y el cariño de todos los santiagueños.

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La actividad reunió al presidente Javier Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel, gobernadores, autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático, en el marco de la gira apostólica del Santo Padre por Sudamérica.

A través de sus redes sociales, Suárez compartió su emoción por haber participado del encuentro y resaltó el significado de la visita papal para la comunidad católica argentina.

"Es un momento histórico para el país y para la fe de millones de argentinos", expresó el gobernador, quien agregó: "Llevé el saludo y el cariño del pueblo santiagueño, que vive su fe con profunda devoción".

En su publicación, el mandatario también hizo referencia al homenaje que León XIV dedicó al papa Francisco, al recordar que su visita se produce en la tierra donde Jorge Bergoglio comenzó su historia y desarrolló buena parte de su camino religioso.

"El Santo Padre llegó a la patria donde el papa Francisco comenzó su historia. Recordó que durante años la Iglesia escuchó la voz de un pontífice argentino que llevó al mundo la memoria y la fe de nuestro pueblo. Ese legado sigue vivo en cada rincón de la Argentina", manifestó.

Elías Suárez destacó el mensaje del Papa sobre la economía y el trabajo

Uno de los aspectos que el gobernador santiagueño resaltó especialmente fue el llamado del Pontífice a poner el trabajo y la dignidad humana en el centro de las decisiones económicas.

"Vivir del propio esfuerzo es la base para que cada familia pueda sostenerse y participar de la vida del país", sostuvo Suárez, quien recuperó una de las frases más destacadas del discurso papal: "La economía debe estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía".

El mandatario también puso el foco en las reflexiones de León XIV sobre el futuro de los jóvenes argentinos y la necesidad de generar oportunidades para que puedan desarrollarse sin tener que abandonar sus lugares de origen.

En ese sentido, destacó el pedido del Papa de fortalecer la educación, la formación profesional, las universidades y la investigación, además de confiar en la inteligencia y la creatividad de las nuevas generaciones.

"Son principios que en Santiago del Estero asumimos como compromiso", afirmó el gobernador, vinculando las palabras del Santo Padre con los objetivos de su gestión provincial.

Finalmente, Elías Suárez expresó su deseo de que las reflexiones del Pontífice contribuyan a fortalecer la convivencia y el entendimiento entre los argentinos.

"Que su mensaje de paz, diálogo y unidad nos acompañe en el camino que tenemos por delante. Que Dios bendiga a la Argentina y a todo su pueblo", concluyó el mandatario santiagueño.