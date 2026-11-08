Cobertura histórica: Noticiero 7, Diario Panorama y El Liberal ya están en Córdoba para recibir al papa León XIV

Los equipos periodísticos de los tres medios santiagueños ya se encuentran en la capital cordobesa para llevar adelante una cobertura especial, con información minuto a minuto, imágenes y todos los detalles de la visita del Sumo Pontífice.

Hoy 17:43

La histórica visita del papa León XIV a la Argentina genera una enorme expectativa en todo el país y los medios santiagueños ya están preparados para acompañar este acontecimiento. Los equipos periodísticos de Noticiero 7, Diario Panorama y El Liberal ya se encuentran en la ciudad de Córdoba, desde donde realizarán una cobertura especial de la llegada del Sumo Pontífice.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Con un importante despliegue periodístico, los tres medios trabajarán para acercar a los santiagueños toda la información, imágenes exclusivas, testimonios y el minuto a minuto de una jornada que promete quedar marcada en la historia de la Iglesia católica argentina.

La cobertura permitirá seguir de cerca los preparativos, el movimiento de los fieles, las actividades oficiales y cada uno de los momentos más importantes de la presencia de León XIV en Córdoba, una de las principales escalas de su visita apostólica al país.

El Santo Padre tiene previsto arribar a la capital cordobesa el martes 10 de noviembre, a las 9 de la mañana. Una hora después, encabezará una misa multitudinaria en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde se espera la participación de cientos de miles de peregrinos.

Posteriormente, el Pontífice recorrerá distintos sectores de la ciudad en el papamóvil y participará de un encuentro con representantes de la Iglesia en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Durante toda la jornada, Canal 7, Diario Panorama y El Liberal ofrecerán una cobertura especial para que los santiagueños puedan vivir de cerca este acontecimiento, con actualizaciones permanentes y todos los detalles de la histórica visita papal.

De esta manera, los medios santiagueños reafirman su compromiso de estar presentes en los acontecimientos más importantes del país, llevando información de primera mano y acercando a sus audiencias cada instante de una visita que despierta emoción y esperanza entre millones de fieles.