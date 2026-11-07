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EN VIVO | Atlético de Madrid y Barcelona protagonizan un partidazo por la cima de LaLiga: hora, TV y formaciones

El equipo de Diego Simeone recibirá este domingo al conjunto de Hansi Flick en un duelo clave por el liderazgo del campeonato español. Julián Álvarez y Giuliano Simeone buscarán acercar al Colchonero a la punta.

Hoy 16:09

Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentarán este domingo, desde las 17 (hora argentina), en el estadio Riyadh Air Metropolitano, por la 12ª fecha de LaLiga, en uno de los encuentros más atractivos de la jornada.

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