El último mensaje del papa León XIV en Uruguay antes de viajar a la Argentina: “Los llevo en mi corazón”

El Sumo Pontífice se despidió de Uruguay luego de celebrar una multitudinaria misa ante unas 50.000 personas. Destacó la generosidad del pueblo uruguayo y dejó un mensaje de fe, esperanza y unidad antes de continuar su viaje hacia Buenos Aires.

Hoy 16:16

El papa León XIV se despidió este domingo de Uruguay con un emotivo mensaje de agradecimiento a sus habitantes, luego de encabezar una multitudinaria misa en la ciudad de Florida. Antes de continuar su viaje hacia la Argentina, el Sumo Pontífice destacó la generosidad del pueblo uruguayo y pidió mantener viva la fe, la esperanza y la unidad.

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La celebración religiosa se realizó frente al Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, donde se congregaron alrededor de 50.000 fieles para acompañar al Santo Padre en su última actividad pública en territorio uruguayo.

Durante su despedida, León XIV expresó: “Me habían dicho que, aunque Uruguay es un país relativamente pequeño, su pueblo tiene un corazón generoso y es un pueblo capaz de cosas muy grandes. Eso quedó de manifiesto durante estos días”.

El Pontífice también agradeció a las autoridades civiles y religiosas, a los organizadores, voluntarios, familias y comunidades que participaron de las actividades desarrolladas en Montevideo, Paysandú y Florida. “Han preparado todo muy bien. Gracias de corazón”, manifestó.

En su mensaje, el Papa destacó la alegría compartida durante las jornadas de encuentro y alentó a los fieles a seguir multiplicando la fe, la esperanza y la caridad. Además, sostuvo que lo vivido durante su visita trasciende las fronteras uruguayas y puede extenderse al resto del mundo.

Antes de finalizar, encomendó al país a la protección de la Virgen de los Treinta y Tres y pidió a Dios que acompañe a sus habitantes por caminos de unidad y paz.

“Los llevo en mi corazón y les pido que me sigan acompañando con sus oraciones. Muchas gracias, Uruguay”, expresó León XIV en el cierre de su despedida.

Tras concluir su visita al país vecino, el Santo Padre emprendió viaje hacia la Argentina, donde su llegada al Aeroparque Jorge Newbery está prevista para las 16.30 de este domingo. Allí será recibido por el presidente Javier Milei, dando comienzo a una visita apostólica que se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre.