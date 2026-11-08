“Vayan y anuncien”: el mensaje de Pablo Quirno antes de la llegada del Papa

El canciller argentino compartió la consigna oficial que acompaña la gira apostólica del Pontífice por el país y le dio la bienvenida a través de sus plataformas digitales.

Hoy 16:15

El canciller Pablo Quirno se expresó a través de sus redes sociales en el marco de la visita apostólica del papa León XIV a la Argentina, donde compartió un mensaje de bienvenida acompañado por el lema elegido para esta recorrida pastoral.

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“Bienvenidos Todos. Vayan y anuncien”, publicó el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, en referencia a la consigna oficial que acompaña las actividades del Sumo Pontífice durante su paso por el país.

Con este mensaje, Quirno hizo referencia al acontecimiento religioso y expresó institucionalmente su saludo al líder de la Iglesia Católica, en el contexto de una visita que contempla distintas actividades y encuentros en territorio argentino.