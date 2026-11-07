Unión Santiago visita a Defensores de La Boca con el objetivo de conseguir un buen resultado

El Tricolor enfrentará esta tarde desde las 16 al conjunto riojano, por el partido de ida de la cuarta ronda del Torneo Regional Federal Amateur.

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Unión Santiago afrontará este domingo un nuevo desafío en el Torneo Regional Federal Amateur 2026/27, cuando visite a Defensores de La Boca de La Rioja, desde las 16, por el encuentro de ida de la cuarta ronda de la Región Centro.

El Tricolor llega entonado después de superar por 2-0 a Los Verdes en la instancia anterior y buscará extender su buen momento para acercarse a la siguiente fase de la competencia.

El conjunto santiagueño intentará conseguir un resultado positivo en territorio riojano que le permita afrontar con ventaja la revancha, cuando definirá la clasificación ante su gente.

El encuentro será dirigido por Jorge Ariel Romero Chazampi, de Catamarca, acompañado por Luis Alejandro Reynoso y Walter Raúl Palazolo como asistentes. Tamara del Valle Olea será la cuarta árbitra. Todos pertenecen a la liga catamarqueña.

Con la ilusión de seguir avanzando en el certamen, Unión Santiago buscará dar el primer paso en La Rioja y mantener vivo su objetivo de llegar a las instancias decisivas del Regional Amateur.