Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 08 NOV 2026 | 18º
X
Somos Deporte

Unión Santiago visita a Defensores de La Boca con el objetivo de conseguir un buen resultado

El Tricolor enfrentará esta tarde desde las 16 al conjunto riojano, por el partido de ida de la cuarta ronda del Torneo Regional Federal Amateur.

Hoy 00:00

Unión Santiago afrontará este domingo un nuevo desafío en el Torneo Regional Federal Amateur 2026/27, cuando visite a Defensores de La Boca de La Rioja, desde las 16, por el encuentro de ida de la cuarta ronda de la Región Centro.

El Tricolor llega entonado después de superar por 2-0 a Los Verdes en la instancia anterior y buscará extender su buen momento para acercarse a la siguiente fase de la competencia.

El conjunto santiagueño intentará conseguir un resultado positivo en territorio riojano que le permita afrontar con ventaja la revancha, cuando definirá la clasificación ante su gente.

El encuentro será dirigido por Jorge Ariel Romero Chazampi, de Catamarca, acompañado por Luis Alejandro Reynoso y Walter Raúl Palazolo como asistentes. Tamara del Valle Olea será la cuarta árbitra. Todos pertenecen a la liga catamarqueña.

Con la ilusión de seguir avanzando en el certamen, Unión Santiago buscará dar el primer paso en La Rioja y mantener vivo su objetivo de llegar a las instancias decisivas del Regional Amateur.

TEMAS Club Atlético Unión Santiago Torneo Regional Federal Amateur
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Un joven de 26 años murió tras un choque frontal entre dos camiones en la Ruta 16
  2. 2. Volvieron a internar a Carmen Barbieri: su hijo contó qué problema de salud tiene
  3. 3. El insólito final de Pío XII: el fallido embalsamamiento que terminó con la explosión de su cadáver
  4. 4. Silva Neder defendió el rol del Estado durante el aniversario de Colonia El Simbolar
  5. 5. Amenazas al papa León XIV: quién es el hombre detenido y qué encontraron durante el allanamiento
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT