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Sergio Massa le dio la bienvenida al papa León XIV y compartió una reflexión sobre el desarrollo económico

El dirigente del Frente Renovador saludó al Pontífice a través de sus redes sociales y destacó una de sus definiciones sobre la riqueza, la inversión y la distribución de oportunidades.

Hoy 17:34

El dirigente del Frente Renovador Sergio Massa se sumó a los saludos por la llegada del papa León XIV a la Argentina y le dio la bienvenida con un mensaje publicado en sus redes sociales.

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“¡Bienvenido a la Argentina León XIV!”, expresó el exministro de Economía, quien acompañó su publicación con una reflexión del Pontífice vinculada al desarrollo económico y la necesidad de que sus beneficios alcancen a toda la sociedad.

En ese sentido, compartió una frase en la que León XIV sostiene que la creación de riqueza, la inversión y la iniciativa económica, tanto pública como privada, son necesarias para el crecimiento de un país, pero remarcó que sus frutos deben traducirse en bienes y oportunidades para todos.

De esta manera, Massa hizo referencia a uno de los conceptos económicos y sociales planteados por el Papa, en el marco del inicio de su visita al país.

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