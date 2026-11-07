Central Argentino enfrenta a Unión Lugones en un duelo santiagueño clave por el Torneo Regional

El Albo enfrentará esta tarde desde las 18.30 al conjunto del departamento Avellaneda en cancha de Sportivo Dora, por la ida de la cuarta ronda.

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Central Argentino de La Banda y Unión Lugones protagonizarán este domingo un atractivo duelo santiagueño por el Torneo Regional Federal Amateur 2026/27. El encuentro comenzará a las 18.30 en cancha de Sportivo Dora y corresponderá al partido de ida de la cuarta ronda de la Región Centro.

El Albo llega a esta instancia después de eliminar a Social Pinto, al que derrotó por 1-0 en la revancha para cerrar la serie con un resultado global de 3-1. Ahora buscará conseguir una ventaja como visitante para definir la clasificación en La Banda.

Por su parte, Unión Lugones viene de superar a Juventud Unida de Monte Quemado y afrontará el compromiso con la ilusión de hacerse fuerte en su primer partido de la serie y dar el golpe ante el conjunto bandeño.

El encuentro será dirigido por Fernando Fabián Quiroga, de Frías, acompañado por Mariano Antonio Moreno y Renzo Maximiliano Padilla como asistentes. El cuarto árbitro será Fernando Gabriel Murúa, también de Frías.

La revancha se disputará el próximo fin de semana en La Banda, donde quedará definido el clasificado a la quinta ronda.

Con dos equipos de la provincia frente a frente, la serie garantizará la presencia de al menos un representante santiagueño en la próxima instancia del Torneo Regional Federal Amateur.