Sarmiento de La Banda recibe al Alvarado de Martel buscando dar el primer golpe en los cuartos de final del Federal A

El Profe enfrentará este domingo desde las 18 al conjunto marplatense en el partido de ida de los cuartos de la Reválida.

Hoy 09:00

Sarmiento de La Banda afrontará este domingo un desafío clave en el Torneo Federal A, cuando reciba a Alvarado de Mar del Plata, desde las 18, por el partido de ida de los cuartos de final de la Reválida.

El conjunto bandeño llega con el ánimo en alto después de conseguir una clasificación agónica frente a Atenas de Río Cuarto. Tras ganar 3-0 en la ida, el Profe sufrió en la revancha, pero logró avanzar con un resultado global de 5-4.

Ahora, el equipo dirigido por Julio Díaz intentará hacerse fuerte ante su gente y conseguir una ventaja que le permita afrontar con mayor tranquilidad la revancha en Mar del Plata, donde se definirá el pase a las semifinales.

El Profe tendrá enfrente un duro rival conducido por el santiagueño Pablo Martel, quien vuelve a la cancha de Sarmiento esta vez para ocupar el banco visitante.

El encuentro contará con el arbitraje de Maximiliano Gabriel Silcan Jerez, de Catamarca, acompañado por Luciano Agustín Díaz, de Salta, y Exequiel Augusto Agüero, de Catamarca, como asistentes. Diego Pablo Ocampo, de Salta, será el cuarto árbitro.

Con la ilusión de seguir avanzando en la competencia, Sarmiento buscará dar el primer paso hacia las semifinales y mantener vivo su sueño de ascenso.