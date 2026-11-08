Día de la Abuela: los recuerdos y abrazos de nuestros panorámicos

Este 8 de noviembre celebramos a las abuelas y nuestros lectores de Diario Panorama compartieron fotografías llenas de cariño, recuerdos y momentos especiales junto a ellas.

Hoy 22:08

Cada 8 de noviembre se celebra el Día de la Abuela, una fecha especial para reconocer el amor, la compañía y las enseñanzas de quienes ocupan un lugar único en nuestras familias.

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En esta oportunidad, los lectores de Diario Panorama nos hicieron llegar sus fotografías junto a sus abuelas para compartir con toda la comunidad esos momentos que guardan un valor especial.

Entre abrazos, sonrisas y recuerdos familiares, las imágenes reflejan el cariño y el vínculo que atraviesa generaciones.