Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 08 NOV 2026 | 21º
X
Locales

Día de la Abuela: los recuerdos y abrazos de nuestros panorámicos

Este 8 de noviembre celebramos a las abuelas y nuestros lectores de Diario Panorama compartieron fotografías llenas de cariño, recuerdos y momentos especiales junto a ellas.

Hoy 22:08

Cada 8 de noviembre se celebra el Día de la Abuela, una fecha especial para reconocer el amor, la compañía y las enseñanzas de quienes ocupan un lugar único en nuestras familias.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En esta oportunidad, los lectores de Diario Panorama nos hicieron llegar sus fotografías junto a sus abuelas para compartir con toda la comunidad esos momentos que guardan un valor especial.

Entre abrazos, sonrisas y recuerdos familiares, las imágenes reflejan el cariño y el vínculo que atraviesa generaciones.

TEMAS Abuela
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Central Córdoba cerró un torneo para el olvido con un empate ante Lanús
  2. 2. Colapinto terminó 13° en el GP de Brasil, Norris se quedó con la victoria y Mercedes fue campeón
  3. 3. Sarmiento venció a Alvarado en La Banda y va con ventaja a Mar del Plata
  4. 4. VIDEO | El festejo de los jugadores de Newell’s por el gol de Boca que le quitó el título de la tabla anual a Rosario Central
  5. 5. Se definieron los octavos de final del Torneo Clausura 2026: todos los cruces y cuándo se juegan
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT