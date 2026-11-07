Quimsa cayó ante Instituto en suplementario y resignó su invicto en la Liga Nacional

La Fusión perdió por 92-88 en el estadio Ciudad y cortó una racha ganadora de siete partidos.

Hoy 22:40

Quimsa sufrió su primera derrota en la Liga Nacional de Básquet 2026/27 al caer por 92-88 ante Instituto de Córdoba, en tiempo suplementario, en el Estadio Ciudad de Santiago del Estero. La Fusión no pudo sostener la ventaja que construyó durante la primera mitad y perdió el invicto después de siete triunfos consecutivos.

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El equipo dirigido por Lucas Victoriano tuvo un gran comienzo, con Méndez como protagonista y un buen ingreso de Facundo Rutenberg, para quedarse con el primer cuarto por 28-18. En el segundo período, Instituto intentó reaccionar, pero los santiagueños mantuvieron el control y se fueron al descanso arriba 51-41.

En el complemento, la visita comenzó a descontar con las apariciones de Garello y Lugarini, aunque Quimsa todavía conservaba una ventaja de 64-57 al cierre del tercer cuarto.

Sin embargo, la Fusión sufrió un bajón ofensivo en el último período, en el que apenas convirtió tres puntos durante los primeros cinco minutos. Instituto aprovechó ese momento, pasó al frente y llegó a sacar siete de diferencia.

Cuando parecía que el triunfo se escapaba, Ignacio Laterza lideró la reacción santiagueña y convirtió dos tiros libres decisivos para igualar el marcador 81-81 y llevar el encuentro al suplementario.

En los cinco minutos adicionales, Instituto estuvo más efectivo desde la línea de libres y terminó imponiéndose por 92-88. Gastón Whelan fue la figura con 26 puntos, acompañado por los 21 de Juan Pablo Corbalán. En Quimsa se destacó Laterza, con 28 unidades.

Con este resultado, Quimsa quedó con un registro de siete victorias y una derrota. Su próximo desafío será la gira por Corrientes, donde enfrentará a San Martín el domingo 15 de noviembre y a Regatas el martes 17.

Por su parte, Instituto continuará su recorrido por Santiago del Estero y visitará a Olímpico de La Banda el martes.