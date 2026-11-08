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SANTIAGO DEL ESTERO | 08 NOV 2026 | 21º
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Sumampa se sumó a la histórica visita del papa León XIV con un emotivo homenaje

En el camping de la ciudad, la bandera papal flamea junto a la argentina en un mástil de 25 metros de altura. El gesto refleja la alegría y la devoción del pueblo santiagueño por la llegada del Sumo Pontífice al país.

Hoy 22:48
Sumampa

La histórica visita del papa León XIV a la Argentina también se vive con emoción en el interior de Santiago del Estero. En la ciudad de Sumampa, los vecinos decidieron rendir un sencillo pero significativo homenaje al Sumo Pontífice, colocando la bandera papal junto a la bandera argentina en el camping local.

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Como se observa en las imágenes, ambas banderas flamean en lo más alto de un mástil de 25 metros, en una muestra de alegría y acompañamiento por la llegada del Santo Padre. La iniciativa surgió del deseo de la comunidad de hacerse presente, desde este rincón del interior santiagueño, en un acontecimiento histórico para los fieles católicos.

El gesto adquiere un significado especial por la profunda tradición religiosa de Sumampa, tierra de Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa, patrona de la provincia de Santiago del Estero. Esta advocación mariana mantiene un vínculo histórico con la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, ya que ambas imágenes llegaron juntas al país en 1630, motivo por el que son conocidas como vírgenes hermanas.

De esta manera, Sumampa quiso expresar su felicidad por recibir al papa León XIV en suelo argentino, sumándose a las manifestaciones de fe y afecto que acompañan su visita. Un pequeño homenaje que, desde el interior de Santiago del Estero, refleja el sentimiento de una comunidad profundamente ligada a sus raíces religiosas.

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