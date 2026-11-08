Pampita se emocionó con la llegada del papa León XIV a la Argentina y compartió un emotivo mensaje: “Siempre señales”

La modelo se acercó hasta Aeroparque junto a su hija Anita y dos amigas para presenciar el arribo del Sumo Pontífice. Fiel a su profunda devoción religiosa, compartió imágenes del histórico momento y unas palabras que conmovieron a sus seguidores.

Hoy 23:18

La llegada del papa León XIV a la Argentina despertó una enorme emoción entre miles de fieles, y Carolina “Pampita” Ardohain no fue la excepción. La modelo y conductora se acercó este domingo al Aeroparque Jorge Newbery, acompañada por su hija Anita García Moritán y dos amigas, para presenciar uno de los acontecimientos religiosos más esperados de los últimos años.

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El Sumo Pontífice aterrizó en suelo argentino a las 16:33, procedente de Montevideo, en el marco de la primera visita de un Papa al país en 39 años. Mientras el presidente Javier Milei encabezaba la recepción oficial, Pampita aguardaba detrás del vallado perimetral del aeropuerto, desde donde logró observar y registrar el histórico momento.

A través de sus historias de Instagram, la conductora compartió fotografías y videos de la llegada del Papa. En una de las publicaciones, junto a sus amigas, escribió: “Señales. Viendo llegar al Papa”, acompañado de un corazón rojo. Más tarde, publicó otra imagen junto a su hija con una frase que reflejó su emoción: “Siempre señales” .

La presencia de Pampita no pasó inadvertida, especialmente por su conocida devoción hacia la fe católica. En octubre de este año, la modelo volvió a participar de la Peregrinación Juvenil a Luján, donde recorrió 47 kilómetros durante 12 horas junto a un grupo de amigas. En otras oportunidades, también llevó ofrendas a la Basílica en memoria de su hija Blanca Vicuña, fallecida en septiembre de 2012.

Su compromiso religioso también quedó reflejado en los preparativos para participar de la misa que León XIV celebrará este lunes 9 de noviembre en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Días atrás, durante una entrevista en el programa LAM, Pampita había anticipado que planeaba llegar con varias horas de anticipación para asegurarse un lugar.

“Vamos a dormir ahí desde temprano. Ya tengo bolsa de dormir y el bolsito”, contó entre risas, y reconoció que uno de los principales desafíos sería organizar la larga espera: “El tema baño se me está complicando, pero algo vamos a resolver”.

Además, antes de finalizar sus publicaciones del domingo, la modelo compartió una reflexión atribuida al papa León XIV, centrada en la solidaridad, el perdón y el servicio a los demás. “Cuando ser justo y honrado tenga un precio, páguenlo. Cuando perdonar parezca una derrota, perdonen” , expresaba uno de los fragmentos del mensaje que difundió en sus redes sociales.

De esta manera, Pampita volvió a mostrar públicamente su profunda conexión con la fe, esta vez en una jornada histórica para la Iglesia católica y para los argentinos. La modelo continuará acompañando las actividades de León XIV, cuya agenda en el país incluye una misa multitudinaria en Buenos Aires y una visita a la Basílica de Luján, santuario que ocupa un lugar muy especial en su vida.