La nueva película de Jenna Ortega recibió duras críticas y tuvo un flojo estreno en los cines

"Klara y el sol", la película de ciencia ficción dirigida por Taika Waititi, no logró convencer a los especialistas y obtuvo una calificación muy baja en Rotten Tomatoes. Pese a contar con un elenco encabezado por figuras reconocidas, su llegada a los cines estuvo acompañada de una recepción desfavorable.

Hoy 08:26

Jenna Ortega atraviesa un nuevo desafío en su carrera cinematográfica con Klara y el sol, una película de ciencia ficción que recibió duras críticas tras su estreno en Estados Unidos. La producción, dirigida por Taika Waititi, apenas consiguió un 27% de valoraciones positivas en el sitio especializado Rotten Tomatoes.

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La recepción estuvo lejos de las expectativas para una película que reúne a reconocidos intérpretes de Hollywood y adapta una obra literaria premiada. Las opiniones desfavorables de los especialistas también tuvieron su correlato en la taquilla: durante su primer fin de semana, la producción recaudó apenas 550.000 dólares.

El rendimiento comercial fue tan discreto que la distribución prevista inicialmente en unas 1.900 salas estadounidenses terminó reduciéndose a aproximadamente 850.

Una historia sobre inteligencia artificial y sentimientos

Klara y el sol está basada en la novela homónima del escritor británico Kazuo Ishiguro, ganador del Premio Nobel de Literatura en 2017.

La historia sigue a Klara, una androide diseñada para acompañar a los seres humanos. A través de su mirada, la película explora cuestiones vinculadas con la inteligencia artificial, los sentimientos, los vínculos afectivos y los límites de la condición humana.

Además de Ortega, el elenco cuenta con Amy Adams, Steve Buscemi, Natasha Lyonne, Rachel House y Aran Murphy.

La producción también atravesó dificultades antes de llegar a los cines. Su lanzamiento acumuló aproximadamente un año de retraso y, durante la posproducción, fueron eliminadas todas las escenas del actor Simon Baker, quien interpretaba al padre de la familia protagonista.

Con una valoración crítica desfavorable y resultados comerciales por debajo de lo esperado, Klara y el sol enfrenta un comienzo complicado para una película que tenía todos los ingredientes para generar mayor expectativa.

Jenna Ortega