Detenidos por robos y posesión de escopeta en San José del Rincón

La Policía de Investigaciones detuvo a una pareja en San José del Rincón por robos y tenencia de arma tras múltiples denuncias de víctimas.

Hoy 04:10

Este fin de semana, la Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo una operación en San José del Rincón que resultó en la detención de una pareja acusada de múltiples robos en la localidad. Esta acción se realizó como resultado de una serie de denuncias que apuntaban a los presuntos delincuentes, identificados como L. A. R., de 23 años, y E. R. D. Y., de 28 años. La intervención policial incluyó la ejecución de allanamientos en dos viviendas, donde se hallaron elementos robados y un arma de fuego.

Los allanamientos fueron autorizados por el juez de Primera Instancia, Lisandro Aguirre, y se realizaron bajo la dirección de la fiscal María Lucila Nuzzo, de la Fiscalía N.º 1 de Santa Fe. En este contexto, se acumularon varios casos en una misma causa, lo que facilitó la actuación de las fuerzas del orden. El primer incidente que llevó a estas detenciones ocurrió el 21 de octubre, cuando un puestero alertó a las autoridades sobre un robo en un campo.

Durante las investigaciones, se entrevistó a diversas víctimas que proporcionaron descripciones de los sospechosos. Uno de los testimonios clave provenía de un puestero que observó a la pareja huyendo con objetos robados. Las descripciones coincidieron con las imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad, lo que permitió a los investigadores identificar a los sospechosos con mayor claridad.

El segundo hecho reportado por las autoridades ocurrió el 6 de agosto en una propiedad de calle Los Grillos, donde el propietario notó la falta de un carro de transporte y otros elementos tras un robo. Las pruebas recopiladas, incluyendo grabaciones de seguridad, fueron fundamentales para conectar a los detenidos con estos delitos. El análisis de los testimonios y la evidencia física contribuyeron a fortalecer el caso en su contra.

El tercer incidente, que implicó amenazas de E. R. D. Y. hacia un adolescente, se produjo el 6 de noviembre. Durante un encuentro casual, el hombre mostró un arma y advirtió al joven que no regresara a la zona. Este comportamiento delictivo fue clave para que la fiscalía decidiera actuar con premura.

Los allanamientos revelaron no solo la presencia de los sospechosos, sino también un arsenal que incluía una escopeta calibre 16 y otros objetos robados. La primera vivienda allanada, donde se detuvo a L. A. R., contenía una serie de elementos que fueron confiscados por los investigadores. En la segunda vivienda, se encontró a un familiar de uno de los detenidos, pero no se tomaron medidas en su contra.

Los detenidos enfrentan múltiples cargos, entre ellos robo calificado y tenencia ilegal de arma de fuego. La fiscal Nuzzo ha indicado que ambos permanecerán bajo custodia mientras se avanza en la investigación. Este caso subraya la efectividad de la colaboración entre las distintas divisiones de la Policía de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación en la lucha contra el crimen en la región.