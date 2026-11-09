Detienen a joven por apuñalar a su novia en San Salvador de Jujuy

Un joven de 18 años fue detenido en San Salvador de Jujuy tras apuñalar a su novia de 17 años, con la investigación a cargo de la Fiscalía de Violencia de Género.

Hoy 02:15

En un grave incidente de violencia de género, un joven de 18 años fue detenido por la Policía de la Provincia de Jujuy tras ser sospechado de apuñalar a su pareja, una adolescente de 17 años. El ataque ocurrió en el barrio Mariano Moreno de San Salvador de Jujuy, generando alarma en la comunidad local.

Según reportes, el acusado se encontraba prófugo durante varias horas después de la agresión, lo que complicó las labores de las autoridades. Sin embargo, fue interceptado por los efectivos policiales cuando intentaba regresar a su hogar, que está ubicado en la calle Colombia, en el mismo barrio donde ocurrió el ataque.

La situación ha llevado a la Fiscalía de Violencia de Género a tomar cartas en el asunto, asegurando que se realicen todas las diligencias necesarias para salvaguardar la integridad de la víctima. En este sentido, el Ministerio Público de la Acusación ha dispuesto custodia policial permanente para proteger tanto a la joven agredida como a su grupo familiar.

La fiscal del caso se encuentra recopilando informes socioambientales y realizando las pericias pertinentes en el lugar de los hechos. Estos elementos son cruciales para la determinación de la calificación legal que se aplicará al detenido. El contexto de violencia de género en la región ha suscitado una mayor atención por parte de las autoridades competentes.

Se espera que, en las próximas horas, se establezca la fecha y hora para la audiencia de imputación en los tribunales de la capital jujeña, lo que representa un paso importante en el proceso judicial. Las autoridades han reiterado su compromiso en abordar estos casos con la seriedad que requieren, buscando justicia para las víctimas de violencia.

El caso ha puesto de relieve la necesidad de una mayor conciencia sobre la violencia de género y la importancia de actuar de manera rápida y eficaz para proteger a las víctimas. En este contexto, se han intensificado las campañas de sensibilización y educación sobre la temática en la provincia, con el objetivo de erradicar este tipo de conductas.

Finalmente, es fundamental que la comunidad se involucre y apoye a las víctimas, promoviendo un entorno seguro y libre de violencia. La colaboración entre la sociedad y las instituciones es clave para lograr un cambio significativo en la lucha contra la violencia de género en Jujuy.