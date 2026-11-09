León XIV continúa su histórica visita a la Argentina: la agenda completa de este lunes

El Sumo Pontífice comenzará su jornada con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y celebrará una misa multitudinaria en Palermo. Por la tarde mantendrá encuentros con representantes del mundo del trabajo, líderes religiosos y obispos argentinos.

Hoy 01:17

Tras su histórica llegada a la Argentina y su encuentro con el presidente Javier Milei, el papa León XIV continuará este lunes 9 de noviembre con una intensa agenda de actividades religiosas e institucionales en Buenos Aires. Su segunda jornada en el país estará marcada por una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, una visita a una institución dedicada a la asistencia de personas vulnerables y reuniones con distintos sectores de la sociedad.

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La primera actividad del Sumo Pontífice está prevista para las 9.15, cuando visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en la localidad bonaerense de Claypole, partido de Almirante Brown. Allí compartirá un encuentro con el personal de la institución y las personas que reciben asistencia, en una jornada que también contará con la participación musical de Abel Pintos junto al coro del establecimiento.

Posteriormente, a las 11.30, León XIV encabezará una Santa Misa en el Monumento de los Españoles, ubicado en la intersección de las avenidas del Libertador y Sarmiento, en el barrio porteño de Palermo. Se tratará de una de las celebraciones centrales de su visita apostólica, para la que se espera una importante convocatoria de fieles de distintos puntos del país.

La ceremonia será abierta al público y gratuita, sin necesidad de inscripción obligatoria para los sectores generales. Durante la celebración, el Papa pronunciará una homilía ante los presentes. Además, la jornada contará con distintas presentaciones musicales, entre ellas las de Athenas, Vero Sanfilippo, Los Olmos y otros artistas católicos.

Luego de las actividades de la mañana, el Pontífice retomará su agenda a las 16.10 en la Universidad Católica Argentina (UCA), ubicada en Puerto Madero, donde mantendrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo. En esa oportunidad, está previsto que pronuncie un discurso ante los participantes, en una actividad centrada en el ámbito laboral y la realidad social.

A las 17.30, León XIV se trasladará al Palacio San Martín, sede ceremonial de la Cancillería argentina, para participar de un encuentro con líderes de comunidades cristianas y representantes de distintas tradiciones religiosas. La reunión buscará promover el diálogo entre las confesiones y contará con una nueva intervención del Santo Padre.

La agenda continuará a las 18.45 en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad, donde el Papa encabezará la celebración de las Vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales. Durante esta ceremonia religiosa, que forma parte de la oración de la tarde de la Iglesia católica, también está prevista una homilía del Pontífice.

Finalmente, a las 19.45, León XIV compartirá una cena con los obispos argentinos en el Arzobispado de Buenos Aires, actividad con la que concluirá su segunda jornada oficial en el país.

El lunes 9 de noviembre será feriado nacional con motivo de la histórica visita papal, la primera de un Sumo Pontífice a la Argentina desde 1987, cuando Juan Pablo II recorrió el país.

La visita apostólica continuará el martes 10 de noviembre en Córdoba, donde el Papa celebrará una misa a las 10 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y posteriormente mantendrá un encuentro con representantes de la Iglesia local. Por la noche regresará a Buenos Aires para encabezar una vigilia con jóvenes a las 20.15 en el Monumento de los Españoles.