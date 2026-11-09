“No quiero volver a esa casa”: Luján Sosa había denunciado violencia de género antes de ser hallada sin vida

El pasado 22 de septiembre, la mujer había relatado en una radio de Quimilí las agresiones que sufría por parte de su expareja, incluso contra una de sus hijas. Aseguró que había realizado una denuncia policial y expresó su preocupación por la seguridad de su familia.

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El hallazgo sin vida de María Luján Sosa, ocurrido este domingo en Quimilí, departamento Moreno, sumó un antecedente que genera profunda conmoción. El pasado 22 de septiembre, casi siete semanas antes de su muerte, la mujer había acudido a una radio local, para denunciar públicamente situaciones de violencia de género, relatar las agresiones que sufría y pedir ayuda para protegerse junto a sus hijos.

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Durante aquella entrevista, Luján contó que estaba separada de su expareja, aunque ambos continuaban viviendo bajo el mismo techo. La mujer, madre de cinco hijos, aseguró que los episodios de violencia se repetían desde hacía años. “No, no, ya hace mucho, me anda pegando él ya hace mucho”, expresó al ser consultada sobre los maltratos que denunciaba.

Uno de los momentos más preocupantes de su testimonio llegó cuando relató una agresión que, según sus palabras, también había alcanzado a su hija de 13 años. Luján contó que el hombre la había tomado del cabello y golpeado contra una pared, mientras que la adolescente recibió golpes al intentar defenderla. “Ayer me pegó en la casa”, manifestó al reconstruir lo sucedido.

En ese contexto, la mujer aseguró que había realizado una denuncia policial el día anterior a la entrevista, es decir, el 21 de septiembre, y que esperaba una comunicación de las autoridades para conocer cómo continuaría su situación. “Me dijeron que me iban a llamar allá de Santiago a las 8”, señaló, aunque sostuvo que hasta ese momento no había recibido la llamada.

La preocupación de Luján también estaba relacionada con la posibilidad de regresar al domicilio donde, según denunciaba, había sufrido las agresiones. “Yo esa casa no quiero pisar más”, afirmó durante la conversación. Su intención era recuperar sus pertenencias y encontrar otro lugar donde vivir con sus hijos: “Yo quiero ir a alquilar con mis hijos, quedar más tranquila con ellos”.

La entrevista contó además con la participación de Sole Cisneros, quien se presentó como hermana de crianza de Luján y la acompañó durante su pedido de ayuda. La mujer aseguró que la familia venía atravesando dificultades para encontrar una solución y cuestionó las demoras en las respuestas. Según su relato, se habían realizado actuaciones, una revisión médica a la adolescente y se había habilitado una herramienta de alerta en el teléfono de Luján, aunque todavía aguardaban definiciones sobre las medidas de protección y la recuperación de sus pertenencias.

En uno de los pasajes más impactantes de la entrevista, la acompañante expresó su temor ante la posibilidad de que se produjeran nuevos episodios de violencia. “Y el día que le pase algo”, advirtió, antes de responsabilizar a las autoridades por una eventual falta de protección y recordar que Luján ya había realizado una denuncia. La familia también manifestó su intención de trasladarse a Santiago del Estero para buscar asesoramiento y reclamar una respuesta.

Durante la conversación, Luján también mencionó que meses antes había viajado a Buenos Aires, donde se había alojado con un tío, y relató que durante esa estadía también atravesó situaciones de maltrato. Posteriormente regresó a Quimilí con la intención de reencontrarse con sus hijos.

El testimonio volvió a cobrar relevancia después de que, durante la mañana del domingo 8 de noviembre, el cuerpo de Luján fuera encontrado en una zona montuosa a la vera de la Ruta Nacional 89, a unos cuatro o cinco kilómetros de Quimilí, en cercanías del barrio San Francisco. Según los primeros informes, presentaba múltiples golpes, por lo que se investiga si se trató de un femicidio.

En el marco de las primeras averiguaciones, un tío de la víctima, mayor de 50 años, fue demorado por su posible vinculación con el hecho. Según trascendió, el hombre había llegado desde Buenos Aires aproximadamente un mes antes. Sin embargo, todavía no se establecieron oficialmente las circunstancias de la muerte ni las responsabilidades penales, por lo que tampoco puede afirmarse que los episodios denunciados en septiembre estén directamente relacionados con lo ocurrido.

Las declaraciones de Luján vuelven a poner bajo atención las advertencias que había realizado semanas antes y plantean interrogantes sobre qué medidas de protección se dispusieron tras su denuncia y cuál fue su seguimiento. Mientras tanto, la investigación continúa bajo la órbita de la Justicia provincial, con intervención de personal policial y de Criminalística, que trabaja para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento y determinar las posibles responsabilidades.