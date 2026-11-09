Megaoperativo policial en San Miguel de Tucumán con múltiples aprehensiones

La Policía de Tucumán realizó un megaoperativo en la Plaza Independencia y puntos estratégicos de San Miguel de Tucumán, resultando en numerosas aprehensiones y retenciones de vehículos por picadas ilegales.

Hoy 01:15

La Policía de Tucumán llevó a cabo un amplio dispositivo de seguridad en el microcentro de San Miguel de Tucumán, específicamente en la Plaza Independencia y otros puntos estratégicos. Este megaoperativo tuvo como objetivo principal el control preventivo y la lucha contra las picadas ilegales, una actividad que ha generado creciente preocupación entre los residentes de la zona.

Durante el despliegue, se lograron múltiples aprehensiones de individuos con causas judiciales pendientes, así como la retención de una significativa cantidad de vehículos. Las acciones se centraron en la neutralización de maniobras peligrosas y el control de documentación, donde se detuvieron motocicletas y automóviles que no cumplían con las normativas de tránsito vigentes.

La decisión de intensificar estas acciones se debe a la creciente inquietud entre los vecinos, quienes han manifestado su temor por la conducta irresponsable de algunos conductores en el microcentro. Las picadas clandestinas no solo representan un riesgo para los participantes, sino que también afectan la seguridad de los transeúntes en las principales avenidas de la ciudad.

Desde la fuerza de seguridad provincial, se confirmó que los controles serán permanentes y continuarán a lo largo del ejido municipal. "Los controles continuarán. Las maniobras peligrosas y las conductas que infrinjan la ley tendrán consecuencias. En Tucumán la prevención es permanente y la seguridad no se negocia", aseguraron representantes de la institución.

Este operativo es parte de un plan integral de seguridad que busca disuadir la comisión de delitos urbanos y regular la circulación vehicular en el área. La Policía de Tucumán reafirma su compromiso con la seguridad y el bienestar de la comunidad, asegurando que las acciones de control serán intensificadas en los próximos días.

Las autoridades también han indicado que se implementarán campañas de concientización para educar a la población sobre la importancia de respetar las normas de tránsito y las consecuencias de las conductas irresponsables. La colaboración de los ciudadanos es fundamental para mantener un entorno seguro y libre de peligros.

Por último, la Policía de Tucumán invita a la comunidad a reportar cualquier actividad sospechosa que pueda comprometer la seguridad pública, resaltando que cada acción cuenta para construir un mejor ambiente para todos los habitantes de la provincia.