El tiempo en Santiago del Estero para este lunes 9 de noviembre: cielo parcialmente nublado y una máxima de 31 °C

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada sin lluvias, con cielo despejado durante las primeras horas y nubosidad variable hacia la tarde. Se espera un ascenso de la temperatura respecto al domingo, acompañado de ráfagas de viento durante la segunda mitad del día.

Hoy 01:47

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este lunes una jornada con buenas condiciones del tiempo y nubosidad variable en Santiago del Estero. La temperatura mínima será de 14 °C, mientras que la máxima alcanzará los 31 °C durante la tarde.

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Durante la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, con una temperatura cercana a los 14 °C y vientos del noreste de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Por la mañana, el termómetro ascenderá hasta los 18 °C, con cielo algo nublado y vientos del mismo sector, que aumentarán su intensidad hasta alcanzar velocidades de entre 23 y 31 km/h.

Para la tarde se espera el momento más cálido de la jornada, con una máxima de 31 °C, cielo parcialmente nublado y vientos del noreste de entre 23 y 31 km/h. Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 21 °C, con cielo algo nublado y condiciones similares de viento.

En cuanto a las precipitaciones, el organismo nacional no prevé lluvias para este lunes, con una probabilidad del 0 % durante las cuatro franjas del día. Sin embargo, se anuncian ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades de entre 42 y 50 km/h durante la tarde y la noche.

Por otra parte, el pronóstico para el martes 10 de noviembre anticipa un marcado ascenso de la temperatura, con una mínima de 17 °C y una máxima de 35 °C. La jornada comenzará con cielo algo nublado, mientras que por la mañana estará ligeramente nublado y hacia la tarde y la noche se espera mayor nubosidad. No se prevén precipitaciones, aunque continuarán los vientos predominantes del sector norte y noreste, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h en distintos momentos del día.