El tiempo en Santiago del Estero para este lunes 9 de noviembre: cielo parcialmente nublado y una máxima de 31 °C

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada sin lluvias, con cielo despejado durante las primeras horas y nubosidad variable hacia la tarde. Se espera un ascenso de la temperatura respecto al domingo, acompañado de ráfagas de viento durante la segunda mitad del día.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este lunes una jornada con buenas condiciones del tiempo y nubosidad variable en Santiago del Estero. La temperatura mínima será de 14 °C, mientras que la máxima alcanzará los 31 °C durante la tarde.
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Durante la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, con una temperatura cercana a los 14 °C y vientos del noreste de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Por la mañana, el termómetro ascenderá hasta los 18 °C, con cielo algo nublado y vientos del mismo sector, que aumentarán su intensidad hasta alcanzar velocidades de entre 23 y 31 km/h.
Para la tarde se espera el momento más cálido de la jornada, con una máxima de 31 °C, cielo parcialmente nublado y vientos del noreste de entre 23 y 31 km/h. Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 21 °C, con cielo algo nublado y condiciones similares de viento.
En cuanto a las precipitaciones, el organismo nacional no prevé lluvias para este lunes, con una probabilidad del 0 % durante las cuatro franjas del día. Sin embargo, se anuncian ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades de entre 42 y 50 km/h durante la tarde y la noche.
Por otra parte, el pronóstico para el martes 10 de noviembre anticipa un marcado ascenso de la temperatura, con una mínima de 17 °C y una máxima de 35 °C. La jornada comenzará con cielo algo nublado, mientras que por la mañana estará ligeramente nublado y hacia la tarde y la noche se espera mayor nubosidad. No se prevén precipitaciones, aunque continuarán los vientos predominantes del sector norte y noreste, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h en distintos momentos del día.