Aumentan las estafas románticas en Salta: precauciones para usuarios de citas

El uso de aplicaciones de citas en Salta ha crecido notablemente, pero también se incrementan los riesgos de estafas románticas que afectan a los usuarios que buscan pareja en internet.

Hoy 01:26

Las aplicaciones de citas han ganado una notable popularidad entre los salteños, extendiendo su uso más allá de los jóvenes. Según datos proporcionados por la plataforma francesa Gleeden, Salta ocupa el tercer puesto en Argentina en el uso de estas herramientas, detrás de Buenos Aires y Córdoba. Esta tendencia ha suscitado preocupaciones sobre los riesgos asociados a la búsqueda de pareja a través de internet.

El columnista Facundo Sagárnaga, en su intervención en Aries, destacó que Argentina se posiciona como el segundo país a nivel mundial en la utilización de plataformas de citas, aunque no se ha especificado la metodología utilizada en el estudio. Uno de los aspectos más llamativos es el incremento del uso de estas aplicaciones entre personas de 55 a 65 años, especialmente mujeres, quienes ven en ellas una alternativa viable para socializar y construir nuevos vínculos afectivos.

Sin embargo, este auge también ha dado lugar a nuevas formas de engaño digital, conocidas como estafas románticas. En este tipo de fraudes, los delincuentes crean perfiles falsos y establecen relaciones afectivas con sus víctimas, con el objetivo de ganarse su confianza y, posteriormente, solicitarles dinero. En muchas ocasiones, el contacto se mantiene durante días o semanas antes de que el estafador presente una emergencia o situación que justifique una transferencia monetaria.

La incorporación de la inteligencia artificial en la creación de imágenes y contenido falso ha complicado aún más la detección de estos perfiles fraudulentos. Ante este contexto, se han elaborado diversas recomendaciones para evitar caer en estos engaños. Entre las más destacadas se encuentran desconfiar de perfiles que parecen demasiado perfectos y evitar compartir información personal o bancaria.

Asimismo, se aconseja prestar atención a quienes intentan trasladar rápidamente la conversación a plataformas como WhatsApp o Telegram, ya que esto puede ser un indicativo de intenciones engañosas. Realizar videollamadas antes de concretar un encuentro es otra de las sugerencias, aunque no garantiza la identidad de la otra persona.

Si se decide llevar a cabo una cita presencial, es recomendable elegir un lugar público y concurrido, además de utilizar medios de transporte propios para asegurar una mayor seguridad. En caso de sospecha de una estafa, es fundamental conservar todas las conversaciones, capturas de pantalla y datos de las cuentas involucradas para proceder con la denuncia correspondiente.

El crecimiento de las aplicaciones de citas ofrece numerosas posibilidades para conocer nuevas personas. Sin embargo, también plantea la necesidad de estar alerta ante las nuevas formas de fraude que pueden presentarse. En este sentido, la prevención y la educación digital se vuelven herramientas esenciales para evitar que una búsqueda de amor derive en un perjuicio económico significativo.