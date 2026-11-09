Adolescente de Chaco es detenido por el asesinato de su primo

Un adolescente de 16 años fue detenido en Chaco acusado de asesinar a su primo de 17 en un aparente caso de defensa propia.

Hoy 03:32

Un trágico suceso ocurrió en la provincia de Chaco, donde un adolescente de 16 años ha sido detenido tras el asesinato de su primo de 17 años en un incidente que ha despertado inquietudes sobre la violencia juvenil en la región. El hecho tuvo lugar durante la madrugada del último domingo en una zona rural del Lote 9, en el paraje El Tacuruzal, jurisdicción de Tres Isletas. La víctima, identificada como Alan Oscar Romero, fue hallada con una herida de arma blanca en un camino vecinal, y a pesar de los esfuerzos médicos, falleció poco después de ser trasladado al hospital.

Los primeros informes indican que el crimen ocurrió alrededor de la 1:45 a.m. cuando se recibió un aviso sobre un joven con una herida de arma blanca. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a Romero con signos vitales débiles y una lesión en la zona lumbar. Los paramédicos del puesto sanitario de El Palmar llegaron rápidamente, pero lamentablemente, el joven ingresó al hospital sin signos vitales.

La madre de la víctima proporcionó información crucial a la policía, señalando a su primo como el presunto responsable del ataque. Ante esta declaración, las autoridades iniciaron un operativo para dar con el paradero del sospechoso, que reside en el mismo paraje. Tras varias averiguaciones, se identificó su domicilio y se llevó a cabo la detención.

Al llegar a la vivienda, los oficiales fueron recibidos por la abuela del sospechoso, quien les indicó que el joven estaba durmiendo. Cuando fue despertado, el adolescente hizo una declaración espontánea, afirmando que actuó en defensa propia porque su primo intentó matarlo. Además, reveló que había escondido el cuchillo utilizado en el ataque debajo de su colchón.

Los agentes solicitaron autorización para ingresar a la vivienda, y la abuela accedió al procedimiento. En el interior, fue hallado un cuchillo con una hoja metálica de aproximadamente 20 centímetros y un mango de madera, el cual presentaba manchas que se asemejan a sangre. Este arma fue secuestrada para ser sometida a las pericias correspondientes.

El adolescente fue llevado al hospital de Tres Isletas para un examen médico. Según el informe policial, no presentaba lesiones visibles, aunque sí aliento etílico. Posteriormente, fue alojado en una dependencia policial a la espera de las diligencias judiciales. La investigación está bajo la supervisión de la Fiscalía Nº 1, liderada por Gustavo Rafael Valero, quien ha ordenado el traslado del cuerpo de la víctima a la Morgue Judicial para la autopsia pertinente.

El juez de Menores, Adolescencia y Familia, Marcelo Benítez, también está involucrado en el caso, dado que el acusado es menor de edad. Se espera que se lleven a cabo entrevistas testimoniales para esclarecer los eventos previos al ataque y determinar si existen pruebas que respalden la versión de defensa propia presentada por el adolescente. Las autoridades continúan investigando el contexto de este doloroso incidente.