Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 09 NOV 2026 | 20º
X
Espectaculos

Salma Hayek recibió un reconocimiento por su labor humanitaria

La actriz mexicana fue distinguida con el Jane Fonda Humanitarian Award durante los Women in Film Honors 2026. Jane Fonda le entregó el premio y destacó su compromiso con los derechos de las mujeres y las niñas.

Hoy 08:25

Salma Hayek recibió un importante reconocimiento por su trabajo humanitario durante la ceremonia de los Women in Film Honors 2026, realizada en Beverly Hills, Estados Unidos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La actriz fue distinguida con el Jane Fonda Humanitarian Award, un premio que reconoce su compromiso con distintas causas sociales, especialmente aquellas vinculadas con los derechos de las mujeres y las niñas.

La encargada de entregarle la distinción fue la propia Jane Fonda, quien destacó la trayectoria de Hayek y su compromiso con iniciativas destinadas a mejorar las condiciones de vida de mujeres en situación de vulnerabilidad.

A lo largo de los años, la protagonista de Frida desarrolló distintas iniciativas de carácter humanitario. Entre ellas, participó en campañas contra la violencia de género y colaboró con organizaciones que trabajan para brindar asistencia a mujeres y niñas.

Uno de sus compromisos más conocidos está relacionado con la lucha contra la violencia doméstica. También impulsó acciones para visibilizar las dificultades que enfrentan las mujeres en comunidades vulnerables y promover el acceso a oportunidades.

El reconocimiento vuelve a poner en primer plano una faceta de Salma Hayek que trasciende su carrera cinematográfica, consolidada con producciones como Frida, Desperado y Del crepúsculo al amanecer.

TEMAS Salma Hayek
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. “No quiero volver a esa casa”: Luján Sosa había denunciado violencia de género antes de ser hallada sin vida
  2. 2. El tiempo en Santiago del Estero para este lunes 9 de noviembre: cielo parcialmente nublado y una máxima de 31 °C
  3. 3. Peleas, corridas y tensión a la salida de un conocido boliche de la zona sur
  4. 4. León XIV continúa su histórica visita a la Argentina: la agenda completa de este lunes
  5. 5. Allanan la mansión del expresidente Santiago Peña en Paraguay y descubren una misteriosa bóveda oculta
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT