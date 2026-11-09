Salma Hayek recibió un reconocimiento por su labor humanitaria

La actriz mexicana fue distinguida con el Jane Fonda Humanitarian Award durante los Women in Film Honors 2026. Jane Fonda le entregó el premio y destacó su compromiso con los derechos de las mujeres y las niñas.

Hoy 08:25

Salma Hayek recibió un importante reconocimiento por su trabajo humanitario durante la ceremonia de los Women in Film Honors 2026, realizada en Beverly Hills, Estados Unidos.

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La actriz fue distinguida con el Jane Fonda Humanitarian Award, un premio que reconoce su compromiso con distintas causas sociales, especialmente aquellas vinculadas con los derechos de las mujeres y las niñas.

La encargada de entregarle la distinción fue la propia Jane Fonda, quien destacó la trayectoria de Hayek y su compromiso con iniciativas destinadas a mejorar las condiciones de vida de mujeres en situación de vulnerabilidad.

A lo largo de los años, la protagonista de Frida desarrolló distintas iniciativas de carácter humanitario. Entre ellas, participó en campañas contra la violencia de género y colaboró con organizaciones que trabajan para brindar asistencia a mujeres y niñas.

Uno de sus compromisos más conocidos está relacionado con la lucha contra la violencia doméstica. También impulsó acciones para visibilizar las dificultades que enfrentan las mujeres en comunidades vulnerables y promover el acceso a oportunidades.

El reconocimiento vuelve a poner en primer plano una faceta de Salma Hayek que trasciende su carrera cinematográfica, consolidada con producciones como Frida, Desperado y Del crepúsculo al amanecer.