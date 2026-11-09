“Todavía no caigo”: la emoción de Virginia Gallardo tras ver al papa León XIV con su hija

La legisladora publicó una serie de fotografías del encuentro con el Sumo Pontífice y contó la felicidad que vivió junto a su pequeña.

Hoy 08:22

Virginia Gallardo compartió su emoción por haber visto al papa León XIV junto a su hija durante el acto de bienvenida en el Palacio Libertad.

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La diputada nacional publicó varias fotos del evento, que tuvo lugar este domingo por la tarde, y expresó su agradecimiento por haber podido vivir ese momento en familia.

“Todavía no caigo del todo. Hoy vivimos un día histórico y me emociona muchísimo haber podido compartirlo con Martu. Gracias, Santo Padre, por sus palabras y por la alegría que despertó su visita”, escribió en Instagram.

En otra parte de su publicación, Gallardo reflexionó sobre la convocatoria que genera la fe y la posibilidad de que personas con distintas historias se reúnan alrededor de una misma creencia.

“Me sigue emocionando ver lo que genera la fe. Me sorprende que algo tan íntimo pueda reunir a tanta gente”, expresó. Y agregó: “Cada uno llega con su propia historia, con algo que agradecer, con alguien por quien rezar. Y, por un rato, todas esas esperanzas tienen un lugar en común”.

Virginia también hizo referencia a las palabras que escuchó durante la ceremonia y a la emoción de compartir ese momento con otras personas.

“Tanta gente emocionada por algo bueno. De escuchar palabras de amor y de esperanza y sentir que todavía tenemos ganas de escucharlas, de compartirlas y de vivir un poquito más de acuerdo con ellas”, escribió.

En las imágenes que publicó se la puede ver junto a su hija durante el discurso de bienvenida al Papa en el Palacio Libertad. Una de las frases que eligió para acompañar las postales estuvo dedicada especialmente a la nena: “Un día que voy a recordar con vos”.

Por último, Gallardo manifestó: “Gracias presidente Javier Milei, por hacer posible este encuentro. Qué lindo haber vivido algo así en nuestro país”.