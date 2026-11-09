Calor primaveral en Añatuya: pronóstico soleado para hoy Lunes 9 de noviembre de 2026

Los añatuyenses disfrutarán de un día soleado que promete temperaturas agradables y un aumento progresivo hacia el calor. Los próximos días seguirán con un clima cálido y sin nubes.

Hoy 08:21

El clima en Añatuya se presenta hoy con un cielo completamente despejado y una temperatura actual de 13.1 °C, que se siente como 10.2 °C debido a la brisa fresca. Los vientos soplan del este-noreste a 13 km/h, proporcionando una sensación de frescura en la mañana.

Para el día de hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 12.3 °C y que alcance una máxima de 29.5 °C durante las horas más calurosas. Este clima soleado es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, especialmente en las horas de la tarde.

El pronóstico para mañana, martes 10 de noviembre, indica que las temperaturas seguirán en ascenso, con mínimas de 17.3 °C y máximas que podrían llegar hasta 35.5 °C. Los añatuyenses deberán prepararse para un clima significativamente más cálido.

El miércoles 11 de noviembre se anticipa un día igualmente soleado, con una mínima de 18.9 °C y una máxima que podría alcanzar los 37.9 °C. Este aumento en la temperatura requerirá precauciones, especialmente para quienes permanecen al aire libre.

En resumen, el clima en Añatuya para hoy, Lunes 9 de noviembre de 2026, muestra condiciones soleadas, con una temperatura que varía entre 12.3 °C y 29.5 °C. A medida que avancen los días, se espera un incremento notable en las temperaturas, lo que sugiere un comienzo de semana caluroso para todos los añatuyenses.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.