El papa León XIV visita el Cottolengo Don Orione antes de su primera misa en Argentina

El papa León XIV partió esta mañana de la Nunciatura Apostólica rumbo al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde recorrerá las instalaciones del establecimiento que alberga a personas con discapacidad y a adultos mayores en la zona sur del conurbano bonaerense.

Hoy 08:17

La elección del lugar se relaciona con una tradición de la Iglesia que pone especial atención en las personas que enfrentan situaciones de vulnerabilidad y exclusión. Es también una de las expresiones de las llamadas periferias, una idea que el papa argentino colocó en el centro de su pontificado.

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En Claypole, mientras siguen los preparativos, los adolescentes esperan el momento de encontrarse con León XIV. Sus expectativas coinciden en que las miradas no se concentren únicamente en el Papa y que, cuando la visita termine, la atención sobre los residentes y sus necesidades no desaparezca.

La agenda del Papa León XIV para este lunes

Tras su pasa por el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, a las 11.30, el Sumo Pontífice celebrará la santa misa en el Monumento a los Españoles, sobre la Avenida del Libertador, en Palermo. Será un lugar cargado de historia, ya que allí mismo Juan Pablo II ofició una misa en 1982.

A las 16.10 visitará la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, para un encuentro con el mundo del trabajo.

Posteriormente se trasladará al Palacio San Martín, donde mantendrá un encuentro con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas.

La intensa actividad de este lunes finalizará con una celebración de vísperas junto al Episcopado Argentino en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad.