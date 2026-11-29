El Profe visitará esta tarde al conjunto rionegrino desde las 17, con la obligación de conseguir una victoria para avanzar de fase, luego del empate sin goles en el partido de ida disputado en La Banda

Hoy 09:12

Sarmiento de La Banda afrontará este domingo un compromiso decisivo en su camino hacia el ascenso. El conjunto bandeño visitará a Cipolletti de Río Negro, desde las 17, por el partido de vuelta de las semifinales de la Reválida del Torneo Federal A, con la obligación de conseguir un triunfo para meterse en la final.

Después del empate 0-0 registrado en el encuentro de ida, disputado en La Banda, el Profe deberá buscar un resultado positivo en condición de visitante para continuar en carrera y mantener vivo el sueño de llegar a la definición por el segundo ascenso.

La duda por la presencia de Coco Roldán

Uno de los principales interrogantes para el cuerpo técnico bandeño pasa por la situación física de “Coco” Roldán, quien terminó lesionado durante el primer enfrentamiento y tuvo que ser reemplazado.

El futbolista llegaría con lo justo al compromiso de esta tarde y su presencia dependerá de cómo evolucione en las horas previas al partido.

Un clima tenso por las agresiones a la delegación

El encuentro también estará marcado por el clima de tensión que se generó después de los episodios registrados el viernes, cuando integrantes de la delegación de Sarmiento sufrieron agresiones y provocaciones en inmediaciones del hotel donde se alojaba el plantel en Cipolletti.

El entrenador Julio Díaz relató lo sucedido y confirmó que, tras los incidentes, la delegación contó con custodia policial y debió trasladarse a Neuquén para realizar el entrenamiento.

Pese a lo ocurrido, el DT aseguró que la situación fortaleció al grupo y expresó su deseo de que esa reacción se vea reflejada dentro del campo de juego.

Los árbitros para Cipolletti vs. Sarmiento

El encuentro comenzará a las 17 y contará con la siguiente terna arbitral:

Árbitro: Fernando Omar Marcos (Bahía Blanca).

Asistente 1: Carlos Javier Viglietti (Salto).

Asistente 2: Emiliano Nicolás Bustos (Río Colorado).

Cuarto árbitro: Ulises Jerónimo (Neuquén).

Sarmiento sabe que no tendrá una tarea sencilla, pero buscará dar el golpe en territorio rionegrino. Con el sueño del ascenso como objetivo, el Profe se juega una parada fundamental para seguir haciendo historia en el Torneo Federal A.