El Xeneize y el Lobo se ven las caras esta noche por el boleto a las semifinales del Torneo Clausura.

Hoy 01:47

Boca Juniors afrontará este domingo un nuevo compromiso decisivo por el Torneo Clausura 2026. Desde las 20.30, recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata en La Bombonera, por los cuartos de final, con el objetivo de conseguir una victoria que le permita meterse entre los cuatro mejores del certamen.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega con un gran envión anímico después de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana y eliminar a Independiente Rivadavia por 2-0 en los octavos de final. Ahora, buscará prolongar su buen momento y mantener viva la ilusión de sumar otro título en este segundo semestre.

El encuentro tendrá el arbitraje de Darío Herrera y será transmitido por TNT Sports Premium. El vencedor de esta llave se enfrentará en semifinales al ganador del cruce entre Rosario Central y Barracas Central, que jugarán previamente en el Gigante de Arroyito.

Arruabarrena prepara un solo cambio en Boca

Para recibir al conjunto platense, el entrenador xeneize mantendría la base del equipo que viene de superar a la Lepra mendocina y realizaría una sola modificación en el mediocampo.

Santiago Ascacíbar regresaría a la titularidad en lugar de Milton Delgado, quien terminó el último encuentro con un fuerte golpe en la rodilla derecha y debió abandonar el campo de juego a los 35 minutos.

Si bien los estudios médicos descartaron una lesión, el cuerpo técnico pretende preservarlo para que llegue en las mejores condiciones a la final de la Copa Argentina frente a Platense, programada para el miércoles 2 de diciembre, desde las 20, en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Boca intentará superar los cuartos de final por segunda vez desde que se implementó este formato de playoffs. La anterior fue en el Clausura 2025, cuando logró avanzar tras eliminar a Talleres y Argentinos Juniors, aunque posteriormente quedó afuera frente a Racing.

Gimnasia llega entonado y tendrá una baja importante

Del otro lado estará un Gimnasia que también atraviesa un buen momento futbolístico. El equipo de Ariel Pereyra viene de conseguir una importante victoria por 4-2 frente a Newell's en el Bosque y buscará dar el golpe en La Bombonera.

El Lobo llega con la ilusión de alcanzar una instancia decisiva y pelear por un título que históricamente le resultó esquivo.

Sin embargo, el entrenador tendrá una ausencia obligada: el arquero colombiano Harlen Castillo fue expulsado durante los incidentes posteriores al partido ante Newell's y no podrá estar presente. Su lugar será ocupado por Nelson Insfrán, quien había sido titular algunas fechas atrás.

El resto de la formación sería el mismo equipo que consiguió la clasificación frente al conjunto rosarino.

La probable formación de Boca vs. Gimnasia

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

El posible equipo de Gimnasia

Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane; Ignacio Fernández, Lucas Janson; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.

Boca vs. Gimnasia: horario, TV y árbitro

Partido: Boca Juniors vs. Gimnasia y Esgrima La Plata.

Boca Juniors vs. Gimnasia y Esgrima La Plata. Competencia: cuartos de final del Torneo Clausura 2026.

cuartos de final del Torneo Clausura 2026. Día: domingo 29 de noviembre.

domingo 29 de noviembre. Hora: 20.30.

20.30. Estadio: La Bombonera.

La Bombonera. Árbitro: Darío Herrera.

Darío Herrera. TV: TNT Sports Premium.

Con la ilusión de seguir festejando y sumar otra consagración a su temporada, Boca buscará hacerse fuerte ante su gente. Gimnasia, por su parte, intentará arruinarle los planes y conseguir una clasificación histórica en territorio xeneize.