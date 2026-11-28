Los trabajos se realizaron en los barrios América del Sur y Mariano Moreno, con tareas de desmalezamiento, limpieza de taludes y retiro de residuos urbanos. Para los operativos se utilizaron máquinas y camiones del área de Obras Públicas.

Hoy 19:31

Personal de la Municipalidad de la Ciudad de Santiago del Estero continúo durante la jornada del sábado con los trabajos de mantenimiento de la infraestructura de desagües pluviales a cielo abierto en los barrios América del Sur y Mariano Moreno.

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Las tareas a cargo de Obras Públicas se localizaron en el desagüe de av. Colón,entre av. Solis y Pedro Gonzalez.

Allí, luego del desmalezamiento de 1300 metros de veredas, se inició la limpieza de 1300 metros lineales de taludes.

Para ello, se utilizaron dos retro exvadoras neumáticas, dos camiones con bateas y dos camiones volcadores.

Paralelamente en el barrio Mariano Moreno se limpió la solera del desagüe pluvial de colectora de av. Solis oeste.

En los 475 metros lineales entre av. Del Trabajo e Ingenio Colonia Pinto se extrajeron malezas y una gran cantidad de residuos urbanos. Allí, se trabajó con dos máquinas retropalas y cuatro camiones volcadores.