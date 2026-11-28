El conjunto brasileño venció por 1 a 0 a Estudiantes de La Plata y se consagró campeón de la Copa Libertadores. De esta manera, disputará un nuevo título internacional ante el Xeneize, ganador de la Sudamericana.

Hoy 19:10

Boca Juniors ya conoce a su rival para la Recopa Sudamericana 2027. Se trata de Palmeiras, que este sábado derrotó por 1 a 0 a Estudiantes de La Plata en el estadio Centenario de Montevideo y se consagró campeón de la Copa Libertadores.

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El conjunto brasileño se impuso en una final de escasas emociones y, con un gol de Sosa, un exfutbolista de Gimnasia y Esgrima La Plata, conquistó su cuarta corona en el máximo certamen continental.

De esta manera, quedó confirmado el cruce entre Boca y Palmeiras por la Recopa Sudamericana, competencia que reúne a los campeones de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana de la misma temporada.

El Xeneize consiguió su boleto a esta definición tras vencer por 2 a 0 a Atlético Mineiro en la final de la Sudamericana, con goles de Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel.

Así, dos históricos protagonistas del fútbol sudamericano volverán a encontrarse en una serie que pondrá en juego un nuevo título internacional.

Cómo se disputará la Recopa Sudamericana 2027

La definición se desarrollará mediante una serie de ida y vuelta. Conmebol todavía no oficializó el día en el que se disputarán ambas finales, pero teniendo en cuenta las fechas de años anteriores la ida sería el 17 de febrero de 2027 y la vuelta el 24. Por su condición de campeón de la Copa Sudamericana, Boca será local en el primer encuentro en La Bombonera, mientras que Palmeiras definirá la llave en Brasil.

El conjunto de la Ribera tendrá la oportunidad de conquistar su quinta Recopa Sudamericana, tras las consagraciones de 1990, 2005, 2006 y 2008.