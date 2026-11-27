El Millonario enfrentará este sábado a la Gloria en Córdoba, con la necesidad de seguir en carrera por el título y mantener viva la ilusión de clasificarse a la Copa Libertadores.

Hoy 07:35

River Plate e Instituto se enfrentarán este sábado 28 de noviembre, desde las 22, en el estadio Monumental Presidente Perón de Alta Córdoba, por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026.

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El encuentro contará con el arbitraje de Nazareno Arasa, Lucas Novelli estará a cargo del VAR y la transmisión será a través de ESPN Premium.

El conjunto dirigido por Leonardo Ponzio llega fortalecido tras superar por 3-1 a Lanús y buscará dar otro paso hacia la conquista del campeonato, que le permitiría acceder a la próxima Copa Libertadores.

La principal novedad será el regreso de Gonzalo Montiel tras cumplir una fecha de suspensión. En tanto, el entrenador aguarda por la recuperación de Marcos Acuña y Lucas Beltrán para definir la formación titular.

Por su parte, Instituto atraviesa una racha de nueve partidos sin derrotas, terminó como líder de la Zona A y viene de eliminar a Huracán por 2-1 en los octavos de final.

El equipo conducido por Diego Flores intentará aprovechar la localía, en medio de los cuestionamientos por las condiciones del campo de juego. El ganador del encuentro enfrentará en semifinales a Vélez o Independiente.

Las probables formaciones de Instituto y River

Instituto: Marcos Ledesma; Jonatán Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Hernán De la Fuente, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Diego Sosa; Álex Luna o Jonás Acevedo, Jeremías Lázaro o Jhon Córdoba y Facundo Suárez. DT: Diego Flores.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña o Francisco Ortega; Santiago Espíndola, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán o Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

Instituto vs. River: hora, TV y datos del partido