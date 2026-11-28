El piloto argentino buscará mejorar el rendimiento de su Alpine este sábado en el circuito de Lusail, donde se definirá la grilla de partida para la carrera del domingo.

Hoy 07:15

Franco Colapinto volverá a salir a pista este sábado 28 de noviembre para disputar la tercera práctica libre y la clasificación del Gran Premio de Qatar, correspondiente a la penúltima fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

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La actividad en el Circuito Internacional de Lusail comenzará a las 11.30 (hora argentina) con la última sesión de entrenamientos, mientras que desde las 15 se desarrollará la clasificación que determinará el orden de largada para la competencia principal.

El piloto argentino viene de una jornada inicial complicada, en la que finalizó 12° en la primera práctica libre y 15° en la segunda, con registros de 1m25s409 y 1m25s733, respectivamente.

Tras completar 54 vueltas durante el viernes, el pilarense manifestó su preocupación por el funcionamiento del monoplaza, principalmente por los inconvenientes con los frenos y la degradación de los neumáticos.

Por su parte, su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, sufrió un despiste durante la segunda sesión que le impidió completar la actividad.

El italiano Andrea Kimi Antonelli dominó ambas prácticas libres, seguido por su compañero de Mercedes, George Russell.

Colapinto intentará encontrar una mejor puesta a punto y conseguir una posición favorable en la clasificación, con la ilusión de volver a sumar puntos tras su destacado sexto puesto en Las Vegas.

El cronograma de Franco Colapinto en el GP de Qatar

Sábado 28 de noviembre

11.30: tercera práctica libre.

15.00: clasificación.

Domingo 29 de noviembre

13.00: carrera principal (57 vueltas).

Dónde ver en vivo a Franco Colapinto en el GP de Qatar

La actividad de la Fórmula 1 podrá seguirse en Argentina a través de ESPN y Disney+ Premium.