Este sábado 28 de noviembre, desde las 21.30, se presentará “Arte en Escena”, un espectáculo de 8 Tiempos Estudio que reunirá a unos 30 bailarines. La propuesta combinará diferentes estilos de danza y una intervención artística que comenzará antes de la función.

27/11/2026

El Paraninfo de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) será escenario este sábado 28 de noviembre, a las 21.30, de “Arte en Escena”, un espectáculo de danza que propone transformar una galería de arte imaginaria en un espacio donde las obras cobran vida a través del movimiento.

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La presentación estará a cargo de 8 Tiempos Estudio y reunirá a alrededor de 30 bailarines, desde niños de tres años hasta adultos, quienes interpretarán diferentes coreografías que combinarán danza jazz, jazz contemporáneo y otros lenguajes artísticos.

Bajo el concepto “Una galería, infinitas obras”, la propuesta invita al público a recorrer distintos universos visuales y emocionales, representados mediante la música, los personajes y las expresiones corporales.

Una propuesta que combina el arte visual con la danza

La directora de 8 Tiempos Estudio, Yanina Cáceres, licenciada en Composición Coreográfica, explicó que el espectáculo nació de la intención de trasladar las sensaciones y los relatos de las artes visuales al escenario.

"Arte en Escena nace de la idea de llevar el universo de las artes visuales al lenguaje del movimiento. Nos imaginamos un museo, una galería donde cada obra tiene una identidad, una historia y un mundo propio, pero donde, en esta oportunidad, las obras cobran vida a través de la danza", señaló.

Cada presentación tendrá una identidad particular, con diferentes propuestas musicales, estéticas y coreográficas que buscarán generar una experiencia dinámica para los espectadores.

"Cada coreografía propone un universo diferente. Hay distintas estéticas, climas, músicas y personajes. Buscamos que el espectáculo tenga dinamismo, que sorprenda y que permita al público transitar distintas emociones", expresó Cáceres.

El espectáculo comenzará antes de ingresar a la sala

Una de las particularidades de “Arte en Escena” será que la experiencia artística comenzará incluso antes del inicio de la función.

Desde las 20.45, el hall del Paraninfo recibirá a los asistentes con una intervención protagonizada por bailarinas caracterizadas como figuras de una obra de arte, quienes recrearán una instalación concebida como un cuadro viviente.

La propuesta busca que el público comience a sumergirse en el universo del espectáculo desde el momento de su llegada.

"Queremos que la experiencia comience antes de que se levante el telón. Buscamos que desde el ingreso los asistentes comiencen a sumergirse en el universo del espectáculo, convirtiendo también ese primer encuentro en parte de la propuesta artística", destacó la directora.

Meses de preparación para una noche especial

La presentación es el resultado de varios meses de ensayos, creación coreográfica y preparación artística, en un trabajo conjunto que involucra a bailarines, docentes y familias.

El equipo de formación de 8 Tiempos Estudio también está integrado por las profesoras Iara Garnica y Milagros Zerda, quienes participan en el desarrollo de las actividades del espacio.

De esta manera, el sábado 28 de noviembre, el Paraninfo de la UNSE abrirá sus puertas a una propuesta que combina danza y artes visuales, con una recepción artística desde las 20.45 y el inicio del espectáculo previsto para las 21.30.