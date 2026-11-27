La cantante volvió a hablar sobre el mensaje «Qué peligroso, qué triste» que publicó tras el triunfo electoral del Presidente en 2023.

Hoy 18:52

La cantante Lali Espósito recordó el tuit que publicó contra Javier Milei después de su triunfo en las elecciones presidenciales de 2023 y contó cuáles fueron las consecuencias que tuvo por manifestar públicamente su postura política. En una entrevista, aseguró que no se arrepiente de aquel mensaje y que volvería a hacerlo.

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La artista participó de un debate en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde fue consultada por la periodista Maru Duffard sobre su recordada publicación en X: «Qué peligroso, qué triste».

Ante la pregunta sobre si se arrepentía de haber escrito esas palabras, respondió de manera contundente: «No, para nada. La verdad que no».

Durante la conversación, también hizo referencia a «Fanático», la canción que lanzó y que fue vinculada con sus diferencias públicas con el mandatario. Sobre su composición, explicó que eligió responder a través de la música y cuestionó el clima de hostilidad que, según su mirada, se había instalado alrededor de las opiniones políticas.

«No le estoy quitando peso a la violencia, no le estoy quitando peso a que una persona de la investidura presidencial se atreva a tratar así no solo a mí, sino a gran parte de su pueblo. Pero sentí que la mejor respuesta era, con la música, desarmar eso. Esta idea de miedo para mí era importante desarmarla», expresó.

Las consecuencias de expresar su postura política

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue el impacto que tuvo aquella exposición en su carrera profesional. Lali reconoció que algunas marcas decidieron dejar de trabajar con ella después de que manifestara públicamente sus opiniones.

«Hubo marcas que no me quisieron acompañar más. Por supuesto. Y uno tiene una convicción y sabés que lo que has hecho es tener tu derecho de opinión», contó.

Sin embargo, sostuvo que nunca consideró que hubiera faltado el respeto a alguien y defendió su derecho a expresarse.

«Yo no le había faltado el respeto a nadie. Sé de la forma en la que lo hice, sé por qué lo hago y por qué estoy acá sentada conversando. Esas cosas me interesan, en qué lugares me interesa estar, qué lugares me interesa ocupar», agregó.

En otro tramo de la charla, la cantante reflexionó sobre el temor que, según considera, muchas personas sienten al momento de expresar sus opiniones por miedo a recibir ataques o cuestionamientos.

«Tenemos muy naturalizado esto de: 'Che, no opines porque te saltan a matar'. Es raro eso. Es realmente extraño que nos atrevamos a pensar: 'Mejor callarme'. Me parece una conducta súper rara que estamos naturalizando», señaló.

Además, reconoció que ese temor también puede aparecer en su propia vida y en su entorno cercano.

Finalmente, reafirmó su postura respecto de aquel mensaje que se viralizó tras las elecciones de 2023 y fue contundente: «No me arrepiento y lo volvería a hacer».