Las lluvias torrenciales afectaron principalmente al sur y sudeste del país, con Paraná como uno de los estados más perjudicados.

Hoy 18:51

Un fuerte temporal azotó durante los últimos días distintas regiones de Brasil y dejó un saldo de al menos ocho personas fallecidas, miles de damnificados y graves daños materiales. Las lluvias provocaron inundaciones, deslizamientos de tierra, cortes de energía eléctrica y destrozos en la infraestructura de numerosas ciudades.

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Uno de los estados más afectados fue Paraná, que limita con Argentina y Paraguay. Allí, las autoridades confirmaron seis muertes y contabilizaron cerca de 11.000 damnificados en aproximadamente 40 municipios.

Entre las víctimas se encuentra un matrimonio de jubilados, de 81 y 76 años, que murió ahogado dentro de su vivienda en la localidad de Campo Largo.

En algunas zonas del sudoeste de Paraná se registraron 85 milímetros de lluvia en apenas una hora y media. La fuerza del agua arrastró vehículos, derribó muros y obligó a los bomberos a utilizar embarcaciones para rescatar a vecinos que habían quedado aislados.

En Mato Rico, un joven de 25 años murió después de ser arrastrado por la corriente cuando intentaba atravesar en motocicleta un camino inundado.

La situación también fue crítica en el estado de San Pablo, donde una mujer de 21 años y su hijo de apenas un año fallecieron luego de que un deslizamiento de tierra sepultara su vivienda.

El Niño podría intensificar las lluvias hasta marzo de 2027

La preocupación de las autoridades y los especialistas está puesta en los próximos meses. El Sistema de Tecnología y Monitoreo Ambiental de Paraná (Simepar) advirtió que las precipitaciones podrían mantenerse por encima de los valores habituales hasta marzo de 2027, con especial intensidad durante noviembre y diciembre.

El escenario está condicionado por el fenómeno de El Niño, caracterizado por el calentamiento anormal de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial, que modifica los patrones de circulación atmosférica y las precipitaciones en distintas regiones del planeta.

Según el organismo brasileño, la temperatura del agua en una de las principales zonas de monitoreo alcanzó los 2,5 grados por encima del promedio.

Los especialistas prevén que el fenómeno continúe fortaleciéndose hasta principios de 2027, cuando comenzaría a perder intensidad de manera gradual.

En el sur de Brasil, estas condiciones favorecen la formación de tormentas severas, acompañadas de fuertes ráfagas de viento, granizo y abundantes precipitaciones en períodos muy cortos.

El nuevo episodio meteorológico ocurrió pocos días después de que otro temporal extremo provocara importantes destrozos en la ciudad de Tupanciretã, en el estado de Rio Grande do Sul.

La continuidad de estos fenómenos mantiene en alerta a las autoridades brasileñas ante el riesgo de nuevas inundaciones y emergencias durante los próximos meses.