Con una historia ligada a la música desde pequeña y un paso destacado por La Voz Argentina, Rocío González vivirá una noche especial junto a María Becerra.

Hoy 18:56

Una joven santiagueña cumplirá uno de sus grandes sueños este viernes: Rocío González cantará en vivo junto a María Becerra en el Movistar Arena, en una oportunidad que representa un nuevo paso en su carrera musical.

Oriunda de Suncho Corral, Rocío comenzó su camino artístico desde muy pequeña. A los 10 años formó una banda con otros chicos de su localidad y, un año después, grabó su primer disco de covers. Desde entonces, recorrió distintos escenarios y participó en festivales y certámenes que impulsaron su crecimiento como cantante.

Uno de los momentos más importantes de su trayectoria llegó en 2025, cuando participó de La Voz Argentina. Su interpretación de Entre la tierra y el cielo consiguió que Miranda y Soledad Pastorutti giraran sus sillas. Finalmente, eligió formar parte del equipo de la reconocida cantante folklórica.

En esta oportunidad, Rocío se convirtió en la ganadora de la convocatoria #CantaConMaría, luego de obtener el mayor respaldo del público durante la instancia decisiva del certamen.

La noticia llegó de una manera muy especial. A través de sus redes sociales, María Becerra compartió el video de la videollamada en la que sorprendió a la santiagueña para comunicarle que había ganado.

Durante la conversación, luego de que Rocío expresara su alegría por haber llegado a esa instancia, la cantante le anunció: “¿Cómo te ves para cantar mañana? Porque te aviso que ganaste”.

De esta manera, la joven de Suncho Corral volverá a vivir una experiencia inolvidable sobre un escenario nacional, esta vez junto a María Becerra y ante miles de espectadores en el Movistar Arena.