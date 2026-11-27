El director general de la Juventud, César González, participó del Encuentro Federal de Gobiernos y Juventudes realizado en Tucumán, donde se establecieron diez ejes prioritarios para fortalecer las políticas públicas destinadas a los jóvenes de todo el país.

Hoy 18:58

Organizado por la Red Argentina de Juventudes, se desarrolló el jueves 26 en Tafí Viejo y este viernes 27 en San Miguel de Tucumán, el Encuentro Federal de Gobiernos y Juventudes, donde Santiago del Estero suscribió un acuerdo para elaborar una agenda federal, con una destacada participación a través de la Dirección General de la Juventud, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

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El director general de la Juventud de Santiago del Estero, César González, tuvo una activa intervención en esta actividad que se realizó en el marco del Encuentro Nacional de Juventudes (Enju 2026), donde se acordaron diez ejes prioritarios de trabajo y se compartieron experiencias de políticas públicas.

Además de la provincia anfitriona, también estuvieron representadas La Rioja, Buenos Aires, La Pampa, Catamarca y Mendoza.

Durante la primera jornada se compartieron experiencias de gestión y se analizaron las principales problemáticas que atraviesan a las juventudes de todo el país.

En este contexto, González puso en valor el programa “Santiago Crece con Vos”, impulsado por el gobernador Elías Suárez, como una de las políticas públicas que se implementan en Santiago del Estero para dar respuesta a las demandas de los jóvenes, promoviendo el acceso a la formación y generando nuevas oportunidades de desarrollo.

Asimismo, hizo un llamado a los responsables de las áreas de Juventud de todo el país a redoblar los esfuerzos y trabajar de manera articulada con los distintos organismos del Estado, ante un contexto nacional que -según señaló- se caracteriza por crecientes recortes de recursos destinados a las provincias.

González destacó la responsabilidad de quienes representan a las juventudes en los ámbitos de decisión política y planteó la necesidad de fortalecer la cooperación entre las distintas áreas de gobierno para acompañar a sus provincias y brindar respuestas concretas a las demandas de los jóvenes.

Este viernes se firmó un acuerdo para la construcción de una Agenda Federal de Juventudes, con diez ejes prioritarios: Justicia juvenil: prevenir antes que castigar; Salud mental y prevención del suicidio; Educación sexual integral y acceso a métodos anticonceptivos; Participación juvenil con poder real; Ambiente y justicia climática; Educación superior: acceso y permanencia para las juventudes del interior; Primer empleo y oportunidades laborales; Deporte, prevención de consumos problemáticos y apuestas online; Entornos digitales seguros y Derechos humanos, géneros y diversidad.

El acuerdo busca establecer una hoja de ruta que permita fortalecer la cooperación entre las provincias, promover la participación activa de las juventudes y avanzar en el desarrollo de políticas públicas desde una perspectiva federal, territorial y multisectorial.