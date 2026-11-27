La exjugadora de Quimsa y actual entrenadora de Jorge Newbery contó cómo vive la experiencia de conducir un plantel masculino de Primera División, las exigencias del cargo y el buen presente del equipo en el PreFederal.

Hoy 18:55

Emilia Rojas asumió esta temporada un importante desafío en su carrera deportiva: conducir al plantel masculino de Primera División de Jorge Newbery, equipo que viene realizando una buena campaña en el Torneo PreFederal de Básquet.

En diálogo con 100% Básquet, por Canal 14 de TIC, la exjugadora de Quimsa contó cómo surgió la posibilidad de asumir como entrenadora y reconoció que inicialmente tenía dudas sobre aceptar la propuesta.

“Mi papá es presidente y me lo venía pidiendo desde el año pasado, pero no me animaba. Era un gran desafío y lo acepté por compromiso y me terminó gustando. Estoy muy contenta y feliz con el equipo y el apoyo de todos”, expresó.

Rojas reconoció que dirigir un plantel de Primera División implica mayores exigencias y una preparación diferente a la que estaba acostumbrada.

“Estar a cargo de un equipo de Primera es otra responsabilidad y hay que prepararse de otra forma. A los que me preguntan les digo que es un aprendizaje constante. Soy perfeccionista y me gusta que todo salga bien. Me levanto y pienso cómo mejorar, sufro la previa y el postpartido horrores”, confesó entre risas.

Las diferencias entre dirigir un equipo masculino y uno femenino

La entrenadora también habló sobre las particularidades de conducir un plantel masculino y las diferencias que encontró respecto de sus experiencias anteriores.

“Siempre digo que la mujer es más aplicada y el hombre más disperso. Por ahí no presta tanta atención como la mujer y me hacen renegar un poco”, comentó.

En ese sentido, destacó la importancia de establecer un vínculo basado en el respeto y reconoció que la exigencia de obtener resultados representa uno de los principales desafíos de su nueva función.

“No es lo mismo tratar con mujeres y estar a cargo de formativas que estar a cargo de varones de una Primera, en donde te exigen resultados constantes. Siento la camiseta y quiero ganar, pero es un aprendizaje diario”, sostuvo.

El buen presente de Jorge Newbery en el PreFederal

Por último, Emilia Rojas valoró la competitividad del certamen y destacó el crecimiento que viene experimentando el básquet santiagueño.

“El torneo está parejo y no se sabe quién gana. Eso habla de que hay un crecimiento y los jugadores se toman de manera diferente el torneo. Está bueno que cada vez crezca más esto”, concluyó en diálogo con 100% Básquet, por Canal 14 de TIC.