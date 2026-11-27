El experimentado base del Negro bandeño habló sobre las dificultades defensivas del equipo, las derrotas en casa y la relación con los hinchas. Además, ratificó que el objetivo es clasificar a los playoffs de la Liga Nacional.

Hoy 18:29

Olímpico de La Banda atraviesa un momento irregular en la Liga Nacional de Básquet, con derrotas consecutivas y dificultades para hacerse fuerte en condición de local. En ese contexto, Lucas Pérez realizó un análisis del presente del equipo en diálogo con el programa 100% Básquet, que se emite por Canal 14 de TIC.

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“Tenemos claro el objetivo, que es clasificar a playoffs. No tuvimos un buen arranque en las primeras fechas, luego hubo una gran gira por Corrientes y ahora volvimos a caer de forma consecutiva producto de que no estamos sólidos en defensa”, explicó el experimentado jugador.

Pérez también hizo referencia a las bajas que sufrió el plantel y se mostró expectante ante la posibilidad de recuperar efectivos durante esta semana.

“Si bien estamos a mitad de tabla, se construyeron cosas y eso es bueno. Cuando logremos ajustar la defensa, no tengo dudas de que se logrará el objetivo”, sostuvo.

Uno de los principales puntos que abordó el base fue la dificultad de Olímpico para conseguir resultados positivos ante su público en el estadio Vicente Rosales.

“La deuda es la localía porque perdimos varios partidos, pero cuando demos ese paso adelante en defensa ganaremos más en casa. También estamos contentos porque cuando salimos a Corrientes ganamos y eso quiere decir que el equipo no depende tanto de la localía. Hoy en la Liga no hay localías fuertes”, señaló.

La relación con los hinchas de Olímpico

Pérez también se refirió al malestar de un sector de la parcialidad bandeña por los resultados y pidió paciencia para acompañar el proceso de construcción del equipo.

“No comenzó del todo bien, pero no puedo generalizar al hincha en total, solo es un sector. La Liga recién empieza y queda mucho por delante, hay mucha impaciencia. A diferencia de los últimos años, el equipo está de la mitad de tabla para arriba y creo que tendrían que entender y estar contentos con lo que se está haciendo”, manifestó.

Finalmente, el base destacó el rendimiento ofensivo del Negro, que, según indicó, se encuentra entre los cuatro equipos más anotadores de la competencia, con un promedio de 86 puntos por partido.

“Hay mucho por construir con un equipo que compite”, sentenció Lucas Pérez en diálogo con 100% Básquet, por Canal 14 de TIC.