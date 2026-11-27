El impulsor del plan que transformó el sistema universitario argentino mantuvo un encuentro con autoridades de la casa de estudios. Recordó el legado del ingeniero Néstor René Ledesma y reflexionó sobre los desafíos de la educación superior, la investigación científica y las nuevas tecnologías.

Hoy 23:03

El médico, investigador y académico Alberto Carlos Taquini (hijo), reconocido por impulsar el plan que permitió la creación de nuevas universidades nacionales en Argentina, visitó la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), donde compartió recuerdos del proceso fundacional de la institución y reflexionó sobre el futuro de la educación superior.

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A 53 años de la creación de la UNSE, Taquini mantuvo un encuentro con el rector Marcelino Ledesma, la vicerrectora Fernanda Mellano y autoridades de las distintas unidades académicas, en una jornada que combinó el reconocimiento a la historia universitaria con el análisis de los desafíos actuales.

Uno de los momentos más significativos de la visita fue el recuerdo del ingeniero Néstor René Ledesma, quien tuvo un papel fundamental en las gestiones que permitieron concretar la creación de la universidad santiagueña en 1973.

El encuentro también contó con la presencia de María Angélica Ledesma, docente de la institución e hija del ingeniero, lo que permitió recuperar parte de la historia de quienes impulsaron el nacimiento de la casa de estudios.

El recuerdo del santiagueño que impulsó la creación de la UNSE

Durante su exposición, Taquini repasó los antecedentes del denominado Plan de Creación de Nuevas Universidades, una propuesta presentada en 1968, cuando se desempeñaba como decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.

El proyecto buscaba descentralizar la educación superior y ampliar el acceso a la formación universitaria en el interior del país, promoviendo la creación de nuevas instituciones nacionales.

En Santiago del Estero, la iniciativa encontró uno de sus principales impulsores en el ingeniero Néstor René Ledesma, a quien Taquini recordó con especial afecto.

"Un día me apareció, para lujo posterior y hasta el día de hoy, el ingeniero Ledesma a verme", expresó al recordar el inicio de su vínculo con el referente santiagueño.

El académico destacó su capacidad de gestión y el compromiso que demostró para impulsar el proyecto universitario.

"Nosotros habíamos empezado con las comisiones queriendo pedir las universidades; él fue la comisión, todo, y por más que había algunos que lo ayudaban, él era el que hacía todo", manifestó.

Además, lo definió como "un hombre admirable" por su dedicación a una iniciativa que finalmente se concretó el 10 de mayo de 1973, mediante la sanción de la Ley Nacional N.º 20.364, que dio origen a la UNSE.

Los desafíos de la universidad frente a los cambios tecnológicos

Más allá del recorrido histórico, Taquini aprovechó su visita para reflexionar sobre el futuro de las universidades y la necesidad de adaptar la formación académica a las transformaciones científicas, tecnológicas y sociales.

Uno de los aspectos centrales de su exposición fue la importancia de preservar la investigación científica dentro de las instituciones universitarias.

"Hay que mantener la investigación básica en la universidad. Es fundamental", afirmó.

También planteó interrogantes sobre la duración y el contenido de las carreras universitarias, teniendo en cuenta la velocidad con la que evolucionan las profesiones y las demandas laborales.

Para ejemplificarlo, invitó a pensar en un niño nacido en 2026 que podría finalizar sus estudios de posgrado en 2056.

"¿Cuántas de las carreras que tenemos hoy funcionando, y que nos llevan cinco años, van a tener relación con la realidad de ese mundo tan cambiante?", preguntó ante las autoridades.

La educación a distancia, otro de los temas abordados

Durante la reunión, el académico también destacó el potencial de las herramientas digitales y la educación a distancia para ampliar las oportunidades de formación y facilitar la participación de especialistas en distintas propuestas académicas.

"A mí me parece que el tema de la virtualidad es muy importante y además muy útil cuando falta un profesor o cuando uno quiere agregar un toque de excelencia", sostuvo.

En ese sentido, manifestó su interés por conocer las experiencias y proyectos vinculados con la educación virtual que desarrolla actualmente la Universidad Nacional de Santiago del Estero.

Por su parte, el rector Marcelino Ledesma agradeció la visita y destacó la visión de Taquini, así como los vínculos que estableció con referentes locales para impulsar la creación de la institución.

Además, presentó la estructura actual de la UNSE, integrada por cinco facultades, tres escuelas y distintas áreas de trabajo.

De la reunión participaron también autoridades de las facultades de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud; Agronomía y Agroindustrias; Ciencias Exactas y Tecnologías; Ciencias Forestales y Ciencias Médicas.

Taquini también fue recibido por el gobernador Elías Suárez

Como parte de su agenda en la provincia, Alberto Taquini mantuvo una reunión en Casa de Gobierno con el gobernador Elías Suárez, acompañado por el jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo, y el rector de la UNSE, Marcelino Ledesma.

Durante el encuentro dialogaron sobre el papel de la educación pública universitaria en el desarrollo científico, productivo y social de Santiago del Estero y del Norte Argentino.

También abordaron la importancia de fortalecer la articulación entre la universidad y el Gobierno provincial en áreas como la formación profesional, la investigación, la innovación y el desarrollo regional.

La visita de Taquini permitió así recuperar la historia de los protagonistas que hicieron posible la creación de la UNSE en 1973 y, al mismo tiempo, abrir un espacio de reflexión sobre los desafíos que deberá afrontar la educación superior en las próximas décadas.