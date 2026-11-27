Un relevamiento de la consultora Management & Fit ubicó a la senadora en el primer puesto, aunque todos los referentes evaluados registraron más opiniones negativas que positivas.

Hoy 22:25

La senadora Patricia Bullrich encabeza el ranking de imagen de los dirigentes políticos argentinos, según un relevamiento de la consultora Management & Fit. Sin embargo, el estudio también refleja un dato que atraviesa a todo el escenario político: ninguno de los referentes evaluados registra más opiniones positivas que negativas.

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Los resultados fueron analizados por Mariel Fornoni, directora de la consultora, durante una entrevista en la que abordó la valoración de los principales dirigentes, la aprobación de la gestión de Javier Milei y las perspectivas electorales de cara a 2027.

De acuerdo con el relevamiento, Victoria Villarruel ocupa el tercer lugar entre los dirigentes medidos. La vicepresidenta se mantiene entre las figuras con mayor nivel de reconocimiento, aunque su posicionamiento también está condicionado por el balance negativo de su imagen.

Qué dijo la consultora sobre la imagen de los dirigentes

Durante el análisis, Fornoni explicó que la valoración de los políticos depende de diferentes factores, como la honestidad, la gestión y la trayectoria. En ese sentido, advirtió que encabezar un ranking no significa necesariamente contar con una imagen positiva mayoritaria.

“Hoy todos tienen más imagen negativa que positiva”, sostuvo la directora de Management & Fit. Incluso señaló que Bullrich, pese a ocupar el primer puesto, registra 11 puntos más de imagen negativa que positiva.

El estudio también indicó que un 22% de los encuestados manifestó que podría votar por Bullrich en un eventual escenario electoral. No obstante, Fornoni pidió tomar ese dato con cautela debido a que todavía falta tiempo para las elecciones y no están definidos los candidatos.

La aprobación del Gobierno y las perspectivas para 2027

La directora de Management & Fit también se refirió a la evaluación de la administración nacional. Según los datos presentados durante la entrevista, la aprobación de la gestión de Javier Milei rondaba los 38 puntos, mientras que un 42% de los consultados manifestó que podría respaldar la continuidad del actual rumbo político.

En contraste, cerca del 60% de los argentinos consultados expresó que quiere un cambio. Por otra parte, el techo electoral del peronismo se ubicaría en torno al 43%, de acuerdo con las mediciones mencionadas por la especialista.

Fornoni consideró que todavía existe espacio para la aparición de otras alternativas políticas y mencionó la posibilidad de que un gobernador con respaldo territorial pueda construir una propuesta nacional.

También señaló que la evolución de la economía y los acuerdos que puedan establecer los distintos espacios políticos serán factores importantes en la configuración del escenario electoral de 2027.

El impacto de la eliminación de las PASO

Otro de los temas abordados fue la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una modificación que, según Fornoni, podría generar una mayor dispersión de candidaturas y fragmentar el voto.

La especialista advirtió que, sin una instancia previa para ordenar las postulaciones, distintos dirigentes podrían competir por separado y dividir los apoyos electorales. En ese contexto, mencionó a Victoria Villarruel como una de las figuras que podría participar con una estructura política diferente.

Además, explicó que la fragmentación podría trasladarse al Congreso, ya que la primera vuelta electoral también determinará la composición del Poder Legislativo.

El desempleo, la principal preocupación de los argentinos

El relevamiento de Management & Fit también consultó sobre los problemas que más preocupan a la sociedad. La falta de empleo apareció en el primer lugar, seguida por la corrupción.

Entre las inquietudes también crecieron las dificultades para llegar a fin de mes y el endeudamiento de los hogares, dos cuestiones vinculadas con la situación económica de las familias.

Fornoni también hizo referencia al comportamiento de los votantes jóvenes y señaló que Milei conserva mayores niveles de respaldo entre las personas de 25 a 35 años que entre quienes tienen de 18 a 25.

Sobre este último grupo, explicó que sus principales preocupaciones están relacionadas con el acceso a la vivienda, la salud y el trabajo precarizado.