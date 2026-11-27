Las Garzas visitan este viernes al conjunto de Ohio por el segundo partido de la serie de playoffs. Después de perder 3-0 en el primer encuentro, el equipo de Florida está obligado a ganar para forzar un tercer duelo y seguir en carrera por el título.

Hoy 22:30

Inter Miami, con Lionel Messi como principal figura, afrontará este viernes un compromiso decisivo ante Columbus Crew por los playoffs de la Major League Soccer (MLS). El encuentro se disputará desde las 22 (hora argentina) en el ScottsMiracle-Gro Field, donde el conjunto de Florida buscará recuperarse del duro golpe sufrido en el primer partido. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO Resultados y estadísticas de 365Scores

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