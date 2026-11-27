El indicador retrocedió un 7,8% y se ubicó en 984 puntos básicos. Los títulos soberanos en dólares avanzaron hasta un 3%, mientras que las acciones argentinas en Wall Street registraron ganancias superiores al 5%.

Hoy 20:41

Los activos financieros argentinos registraron una importante recuperación este viernes, en una jornada marcada por la fuerte caída del riesgo país, que volvió a ubicarse por debajo de los 1.000 puntos básicos tras haber superado ese nivel durante los últimos días.

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El indicador elaborado por JP Morgan retrocedió un 7,8% y cerró en 984 puntos básicos, luego de alcanzar un mínimo de 946 unidades durante las operaciones de la jornada.

La mejora estuvo acompañada por una recuperación de los bonos soberanos en dólares, que registraron incrementos de hasta el 3%, impulsados principalmente por los títulos Globales de mayor plazo emitidos bajo legislación extranjera.

El desempeño de los activos argentinos coincidió con una jornada favorable para los mercados internacionales, especialmente para Brasil, tras la designación de un nuevo ministro de Hacienda por parte del presidente Lula da Silva.

En el ámbito nacional, los inversores también evaluaron las novedades legislativas vinculadas al Presupuesto 2027, la suspensión de las PASO y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Pese a la recuperación, el riesgo país continúa en niveles elevados que dificultan el acceso de la Argentina al financiamiento internacional para refinanciar sus próximos vencimientos de deuda.

Cómo cerraron las acciones argentinas

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street también mostraron resultados positivos. Entre las principales subas se destacó Grupo Financiero Galicia, con un avance del 5,3%.

Por su parte, el índice MSCI Merval registró una caída del 1,3% en pesos, aunque avanzó un 2,4% en dólares como consecuencia del retroceso del contado con liquidación.

El balance mensual, sin embargo, continúa siendo negativo, con pérdidas acumuladas del 9,6% en moneda local y del 15,2% en dólares.

Las operaciones en Wall Street se desarrollaron durante una rueda reducida debido al feriado de Acción de Gracias en Estados Unidos.